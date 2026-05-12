Alenka klonila pod pritiskom, Jan ostaja v tekmovanju

Gospodarica Nada ogorčena

Gospodarica Nada je izvedela, da tekmovalci niso pripravili stojnic, na katerih bi morali postreči članoma komisije. Pričakovala je, da bodo do njenega prihoda to popravili, a se je Aleksandra April odločila, da stojnic ne bodo dokončali, saj da bi jih morali do prejšnjega dne. Nada, ko je prišla na posestvo: "Naredili so ležeče stojnice." Glava je kar na začetku ocenila, da veselice ne bo, kar je Nado zmotilo: "Zdaj pa res ne vem, ali je glava družine ali je gospodarica." Jezila se je, češ da ima v družini tri močne moške, ki se v vsem tem času niso naučili zabiti deset žebljev. Aleksandra: "Očitno res ne." Ko je gospodarici naštela, kaj vse so postorili, pa je ta dodala: "Saj to je vsakodnevna osnova."

Gospodarica ni bila zadovoljna niti s tem, kako so pospravili hišo. Začudena je bila, ker je tekmovalcem iz 200 kilogramov jabolk uspelo iztisniti samo 44 litrov soka, ko pa bi jih morali vsaj 100. Znova je okarala moške, ki se niso izkazali, poleg tega bi morali prihraniti tropine, ki bi jih lahko uporabili za pripravo kisa ali žganja. Družina je tokrat zaslužila samo 10 cekinov. Nada: "Da taki fantje niste mogli narediti najbolj enostavne naloge. Ker ni bilo Francija, bo verjetno eden rekel, ne?" Veselice ta dan seveda ni bilo. Nada: "Kmečka veselica je slavje. Mi danes nimamo razloga za slavje." Igor se je čudil, ker so Franc, Žan in Aleksandra poraz sprejeli tako nonšalantno, sam se je počutil osramočenega. Obremenjeval se je tudi Juš, ki je menil, da bi lahko nalogo dokončali. Krivdo za neuspeh je pripisal Aleksandri.

Jan spretnejši, Alenko so izdali živci

Jan Zore se je kot drugi dvobojevalec odločil, da se bosta z Alenko Weiss pomerila v spretnosti, v igri Natančni trojček. Prva spretnost je bila Drvarski stolp, slednjega sta gradila iz drv vse do izteka časa. Ker sta oba tekmovalca zadnja drva položila prepozno, sta jih morala odstraniti. Janov stolp je bil višji, zato je postal zmagovalec prve spretnosti. Nadaljevala sta s spretnostjo Čez palec, v kateri sta morala odžagati 265 centimetrov palice, odmeriti 1000 mililitrov mleka ter žakelj napolniti z 20 dekagrami koruze. Alenka je še pred merjenjem ugotovila, da je pri žaganju palice konkretno zgrešila. A tudi pri ostalih dveh meritvah je bil Jan bolj natančen, zato je postal zmagovalec arene.

Alenka je ob slovesu jokala, kot je povedala, so bile to solze sreče. Dodala pa je: "Mene so živci izdali." Pritisk je začela čutiti že ob odhodu Gregorja Merdausa, pred njim Urške Gros, težko ji je bilo tudi, ko je bil v areni Franc. Slednji je ob njenem slovesu jokal. Alenka: "Mogoče sem ga razočarala, ampak kaj naj. Živci delajo svoje." Franc: "Ja, zato ker se ni borila." Alenka je to zanikala, pojasnila je, da pod stresom enostavno zmrzne. Najlepše ji je bilo, ker je lahko spoznala veliko različnih ljudi z različnimi karakterji. Alenka: "Lepo mi je, da so tudi ostali videli, da marsikaj znam, da sem pridna, pa vidim, da tudi ostalim ni vseeno zame."

Moč zlatega jajca

Igor Mikič je izvedel, da sta mu gosta Tim Novak in Tilen Brglez izročila največjo prednost letošnje Kmetije. Z zlatim jajcem se lahko izogne enemu od prihajajočih mnogobojev. Natalija Bratkovič: "A pazi! Če se zlato jajce razbije, se njegova moč izgubi." Vsem tekmovalcem pa je Natalija čestitala ob vstopu v polfinalni teden, v katerem ne bo glave družine. Natalija: "Če mislite, da se je obdobje največjih preobratov zaključilo, se pošteno motite. Zlate podkve boste lahko unovčili, prej kot si sploh mislite."

