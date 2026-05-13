Alenka Weiss: Kmetija mi je dala dodatno motivacijo in samozavest

V Kmetijo si se prijavila, zato da bi samo sebe spoznala v tujih okoliščinah. Kaj si ugotovila?

V Kmetijo sem se prijavila predvsem zato, da bi bolje spoznala samo sebe v popolnoma drugačnem okolju. Ugotovila sem, da sem veliko močnejša, kot sem mislila, da znam ogromno stvari narediti sama in da tudi pod pritiskom ne odneham tako hitro. Predvsem pa sem spoznala, kako pomembni so iskreni odnosi in podpora ljudi okoli tebe.

icon-chevron-right 1 14 icon-chevron-right Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV

Kmetija 2026 POP TV



























Želela si tudi videti, kako daleč ti bo uspelo priti. Ali si bila presenečena nad tem, da si se poslovila pred polfinalnim tednom?

Iskreno sem bila malo presenečena, da sem izpadla tik pred polfinalnim tednom, ker sem prišla res zelo daleč in na to sem ponosna. Po drugi strani pa mislim, da moja glava v tistem trenutku ni bila več stoodstotno pri stvari, kar se je tudi poznalo pri dvoboju. Danes gledam na vse skupaj zelo pozitivno in sem hvaležna za celotno izkušnjo.

Odraščala si na kmetiji in to se je tudi videlo. Slišali smo nešteto pohval na račun tvojega dela na kmetiji, pa tudi ostalih spretnosti. Koliko ti pomeni ta potrditev?

Ta potrditev mi pomeni ogromno, ker sem odraščala na kmetiji in sem takšnega dela navajena že od malih nog. Lepo mi je bilo slišati pohvale, saj sem res vedno dala vse od sebe in pokazala, kdo sem v resničnem življenju. Vesela sem, da so gledalci to opazili.

Gledalci so tudi zaradi tvojega dela imeli lepo mnenje o tebi, sama pa si bila precej kritična do sotekmovalcev. Spomnimo se kar precej ostrih izjav, denimo na račun Igorja Mikiča, Pie Filipčič in drugih. Ali še vedno stojiš za vsem izrečenim?

Za določenimi izjavami še vedno stojim, ker sem vedno povedala iskreno, kar sem mislila. Mogoče bi danes kakšno stvar povedala bolj mirno ali drugače zapakirala, ampak v tistem trenutku sem reagirala iskreno in čustveno. V Kmetiji si pod velikim pritiskom in včasih stvari doživiš bolj intenzivno.

Poslovila si se po dvoboju z Janom Zoretom, ki je pokazal več spretnosti. Kot si povedala, v stresnih situacijah zmrzneš, pa čeprav si dajala vtis samozavestne in močne tekmovalke. Kam je izginila ta tvoja samozavest?

Mislim, da je pri meni v stresnih situacijah res prisoten ta moment, ko zmrznem, ko za sekundo obstanem, čeprav drugače delujem samozavestno. Jan je bil v dvoboju bolj zbran in spreten, jaz pa enostavno nisem pokazala vsega, kar znam. Ampak tudi iz tega sem se ogromno naučila.

Prihoda Tima Novaka se nisi veselila. Povedala si, da rad meša štrene, laže in obljublja. Zakaj te to ni motilo pri Žanu Zoretu, pa tudi Francu Vozlu, s katerima si se najbolj povezala?

Tim me je zmotil predvsem zato, ker sem imela občutek, da rad meša štrene in obrača stvari po svoje. Pri Žanu in Francu pa sem začutila drugačno energijo in bolj iskren odnos do mene, zato sem jima lažje zaupala. Pri vsakem človeku enostavno začutiš drugačno energijo.

Letošnja Kmetija je postregla z obilico pestrega dogajanja. Ali te je ob ogledu oddaj karkoli presenetilo?

Ko zdaj gledam oddaje po televiziji, me je marsikaj presenetilo, predvsem kakšna čustva so določeni ljudje dejansko skrivali. Pozitivno me je presenetila Aleksandra, ker nisem pričakovala, da se bo tako čustveno navezala. Po drugi strani pa me je malo presenetil tudi Franc pri določenih potezah, ampak na koncu razumem, da je bila to igra.

Te je morda presenetilo to, da je Franc pred odhodom v kajžo rekel Janu, da želi, da se vrne on?

Ja, to me je kar presenetilo, ker sem imela občutek, da sva bila s Francem res povezana in da me podpira. Ampak po drugi strani razumem, da je vsak igral svojo igro in skušal pomagati tistemu, za katerega je mislil, da ima več možnosti. Mu pa ničesar ne zamerim.

Ob slovesu si bila izredno čustvena. Kako pa je bilo ob prihodu domov?

Ob prihodu domov je bilo zelo čustveno. Po eni strani sem bila srečna, da sem spet objela svoje domače in fanta, po drugi strani pa sem potrebovala nekaj časa, da sem vse skupaj predelala. Prva stvar, ki sem jo naredila, je bila, da sem si privoščila pico, pivo in špricer ter se končno sprostila.

Doma te je čakal tvoj fant Dušan, ki ti je povrnil vero v ljubezen. Ali vaju je izkušnja bolj povezala?

Mislim, da je naju z Dušanom ta izkušnja še bolj povezala. Med bivanjem v Kmetiji sem res videla, koliko mi pomeni njegova podpora in koliko mi stoji ob strani. Ko sem prišla domov, sem bila še bolj hvaležna za najin odnos.

Mimogrede, kaj pa ti je pred odhodom na posestvo napisal v pismu, ki si ga prebirala v težkih trenutkih med tekmovanjem?

V pismu mi je napisal ogromno lepih in spodbudnih besed. Spominjal me je, kdo sem, naj verjamem vase in naj ostanem takšna, kot sem. To pismo mi je v težkih trenutkih res dalo ogromno moči.

Zmaga, z njo pa denarna nagrada, ti nista bili namenjeni. Denar bi vložila v svoj frizerski salon. Ali si oziroma boš svoje sanje vseeno uresničila?

Moja želja glede frizerskega salona še vedno ostaja. Res si želim še naprej graditi svojo pot v tej smeri in verjamem, da bom svoje sanje uresničila tudi brez nagrade. Kmetija mi je dala dodatno motivacijo in samozavest.

Alenka Weiss FOTO: POP TV

V polfinalni teden vstopa sedmerica tekmovalcev. Komu bi najbolj privoščila zmago?

Če bi morala nekomu privoščiti zmago, bi jo verjetno najbolj Francu, ker mislim, da je zelo dober igralec in močan tekmovalec. Je pa res, da si vsak, ki je prišel tako daleč, zasluži spoštovanje.

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Kaj bi svetovala vsem, ki razmišljajo o tem koraku?