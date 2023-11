Alenova zaročenka Sana: Komaj čakam na tvoj objem

Alen Ploj je gospodarico Nado prosil za pismo domačih. Dočakal je pismo svoje zaročenke Sane, ki je zapisala: "Glede na to, da še nisi pobegnil domov, ti najbrž še ne gre tako zelo hudo. Vem, da si sposoben marsičesa, še posebej, kadar si jasno osredotočen na cilj. Čeprav se zdi že kot cela večnost, odkar te ni, upam, da si dobro in ostaneš do samega konca. Bori se, ustvarjaj edinstvene spomine in zdrži še teh nekaj tednov. Ponosni smo nate in na to, da si prišel tako zelo daleč. Bodi tudi ti nase in zaupaj, da ti lahko uspe, karkoli si zadaš in v karkoli verjameš."