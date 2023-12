Alenovo sporočilo: Tudi v tekmovanju moraš biti na prvem mestu človek

Na posestvo si prišel v odlični fizični pripravljenosti, ki si jo tudi redno vzdrževal. To pa je šlo v nos nekaterim sotekmovalcem, ki so komentirali, češ da preveč treniraš in premalo delaš. Pa so bili njihovi očitki upravičeni?

To, da je šlo nekaterim tekmovalcem moje treniranje v nos, sem izvedel šele sedaj, ko gledam izjave sotekmovalcev po televiziji. Na posestvu mi nikdar nihče ni omenil, da bi jih te stvari zmotile. Mislim, da so očitki neupravičeni in se jim lahko samo nasmejem. Razumem, da mogoče nekaterim to ni blizu, tako kot meni ni blizu zapravljanje časa s kreganjem, taktiziranjem, zvijanjem cigaret in kajenjem, vendar vseeno tega nisem nikomur očital. Ni pomembno, kje sem, vedno se zbujam zgodaj in jutranji čas vedno namenim sebi, da naredim nekaj dobrega za svoje telo. Tudi čez celotno kmetijo sem se zbujal prvi, okrog 6. ure zjutraj, medtem ko so drugi spali včasih tudi do desetih. Težko bi rekli, da je zaradi treningov trpelo delo, če so drugi še poležavali. Glede treningov in dela tako nimam niti približno slabe vesti, sam zase vem, koliko sem delal, ampak kot je videti, je premalo, če samo po tiho delaš in se s tem ne hvališ.

Bil si edini vegan na posestvu in lepo se je pokazalo, kako se znamo ljudje obregniti ob vse, kar je drugačnega. Menda si preveč časa namenil tudi prehranjevanju.

Pred odhodom na posestvo sem mislil, da bom slabše sprejet glede tega dejstva, da sem vegan. Ampak moram priznati, da sem imel med bivanjem občutek, da sem dobro sprejet. Ob ogledu oddaj sem na moje začudenje videl, da sem od sotekmovalcev za hrbtom prejel kar precej očitkov. Kot športnik sem, priznam, navajen jesti veliko. Kateri športnik pa ni? Vseeno pa nisem imel občutka, da bi jedel toliko več kot drugi. Vsekakor mislim, da če so drugi bili upravičeni do neomejene količine časa kajenja in tobaka, tudi meni ne bi smeli zameriti nekaj minut v kuhinji več ali dodatnega obroka, ki sem ga sam nabral na vrtu. Načeloma vegansko prehranjevanje ne vzame več časa, je pa odvisno od tega, kaj imaš na voljo. Na splošno je bila prehrana na Kmetiji zelo pusta in prazna, moka na moko, testenine, riž, mleko ... Sam s tem nisem bil zadovoljen in vsak zagovornik zdrave prehrane bi tukaj pogrešal večjo raznolikost. Zaradi tega sem večkrat pripravljal zelenjavne namaze iz teh nekaj vrtnin, ki na vrtu niso zgnile in smo jih imeli na voljo, sotekmovalci pa so jih z veseljem pojedli z mano. Če primerjamo to, je seveda veliko hitreje na primer vreči v posodo testenine in mleko, kot najprej na vrtu poiskati zelenjavo, jo umiti, olupiti in pripraviti jed.

Sicer pa se je med tekmovanjem pokazalo, da si zvest prijatelj, iskren človek in mož beseda. Izredno lepo mnenje ima o tebi tudi tvoj zaveznik v tekmovanju, Tim Novak. Pa si sam kdaj podvomil v vajino prijateljstvo?

Nikoli nisem podvomil v najino prijateljstvo. Ko sem Tima spoznal, sem videl, kako dober človek je, in vedel sem, da mu lahko zaupam. Čeprav sem se zavedal, da smo na posestvu najprej tekmeci, ki smo se vsak zase borili za eno samo nagrado, šele nato prijatelji, sem postavljal svoje odnose s sotekmovalci na prvo mesto. In vesel sem za to, saj sedaj, ko je tekmovanje za nami, ostajata samo še iskreno prijateljstvo in povezanost. Prav tako kot v Tima nisem nikoli podvomil v Tamaro, Majo, Nušo ali Franca, s katerimi smo zgradili prave prijateljske odnose, in verjamem, da se bomo družili tudi zunaj Kmetije.

Ne bomo pozabili niti trenutka, ko je na posestvo prišla tvoja zaročenka Sana in ti zaupala žalostno novico o izgubi tvojega najboljšega prijatelja, kužka Smokija. Takrat je marsikateri gledalec jokal skupaj z vama. Kako je ta novica vplivala nate v nadaljevanju tekmovanja?

Ta dogodek je bil zagotovo najtežji trenutek zame na posestvu. Izguba ni bila lahka, Smoki nama je ogromno pomenil in tisti, ki imajo psa, bodo najbrž razumeli to ljubezen. Bil sem hkrati tako vesel, da po dolgem času vidim Sano in hkrati ob novici tako žalosten, da nisem uspel predelati vseh čustev naenkrat. Prava žalost je prišla za mano malo pozneje, ampak ko sem se enkrat izjokal, sem vse skupaj potlačil nekam globoko v sebe in se poskusil osredotočiti na delo na Kmetiji. Seveda mi to ni najbolje uspelo, nečesa takega ne moreš kar tako pozabiti. V nadaljevanju tekmovanja me je misel na njega ves čas spremljala, ni pa me ovirala.