Aleš je zaradi hčerke prepustil zmago

Aleš Kozic je v četveroboju pokazal samo delček svojih sposobnosti, saj je želel domov k hčerki. Življenje nadaljuje po starih poteh, nadaljevati namerava tudi z lovom na zaklade.

Tvoja pot v tekmovanju se je zaključila po četveroboju, v katerem si svoje spretnosti meril z Monikinimi, Anetinimi in Petrovimi. Kako si doživljal zadnjo preizkušnjo na posestvu, med katero s tvoje strani ni bilo videti pretirane borbenosti?

Ja, res je. V četveroboju nisem pokazal 20 odstotkov svojih sposobnosti. Zmago sem prepustil sotekmovalcem.

Aneta je pred četverobojem Aljažu in Danijeli zaupala, da naj bi ponovno imel željo nadaljevati in poskusiti priti do zmage. Ali je bilo v resnici tako? Aneta je vsak dan pritiskala name, češ, kakšno taktiko imam. Ni verjela, da bom prepustil zmago. Potem pa sem jo malo "pohecal" in rekel, da se bom začel boriti. Nekaterim tekmovalcem ni bilo več vseeno. Aneta je razkrila še nekaj, in sicer to, da naj bi se v gozdu pomenkovala z Moniko. Nam lahko zaupaš, o čem je tekla beseda in ali si ji ti zaupal skrivnost o Aljažu, ki jo je omenila v eni izmed oddaj? Z Moniko sva dosti govorila. Kaj točno sva se takrat pogovarjala, pa ne vem. Verjetno nič takega, ker nisem taktiziral. Kakšno skrivnost ima kdo, jaz ne morem vedeti, če je skrivnost. Vse je igra.

Na posestvu si izkusil skoraj vse, od glave družine, do hleva, šotora in seveda arene. Kaj je bilo zate najtežje? Težko je biti glava družine. Nosiš vso odgovornost in vedno se najde nekaj, kar komu ne paše. Prispeval si levji delež pri zadnji tedenski nalogi, ki bi jo Ivanova družina brez tvoje pomoči težko opravila uspešneje od Danijeline. Razglasitvi si bil priča tudi sam, saj se je Ivan prijazno spomnil nate. Kako si sam doživel ta uspeh? Hja, peč niti ni bila nek presežek spretnosti in znanja. Ivan je prišel po mene, ker sem njegovi družini dejansko zgradil kompletno peč, v kateri so kasneje spekli vrhunski kruh. Res je bil prijeten občutek, ko sem videl, da so se spomnili na mene. Malo moje pomoči in smo vsi skupaj opravili tedensko nalogo.

Če se vrneva na sam začetek, kot glava ene izmed družin si prvi dan osvojil bivanje v hiši. Ali je to bila najslajša zmaga zate na posestvu? Tako je. Takrat sem v sebi še imel borbeni duh. Takoj, ko sem zagledal areno, sem imel zelo dober občutek. Vse mi je dišalo samo po zmagi. V nadaljevanju so te iztirile izjave prve izpadle Valerije, češ, da si taktiziral. Takrat si tudi izrazil željo, da bi šel v areno. Zakaj so ti njene besede tako zelo prišle do živega? Laži me vedno podžgejo. Nikoli nisem taktiziral, nisem šel po zmago in resnica se je pokazala.

Med bivanjem v šotoru te je ganilo pismo tvoje hčerke Naje, ki si jo med tekmovanjem najbolj pogrešal. Kako je bilo, ko sta se končno spet videla? Ja, prvi trenutek ob srečanju po dolgem času je bil res fantastičen in nepozaben. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Boš še naprej na lovu za zakladi? (smeh) Sem imel v mislih, da je zdaj pravi čas za iskanje. Nikoli ne veš, kaj te čaka. Bom šel v kratkem na lov za zakladi.

