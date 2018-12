Alex s svojo odločitvijo razočaral Anno

Presenečenjem ni konca: Rus je za dvobojevalko izbral Anno, v areno pa sta morala še isti dan. Najprej sta se pomerila v znanju, kjer je po napetem boju zmagala Anna, pri spretnosti pa je bil boljši Alex. Tako se bosta morala pomeriti še v moči.

Denis je upošteval namige porotnikov, da bi morali finalisti pokazati, da si nagrado zaslužijo, zato je že navsezgodaj odšel na posestvo in delal. Člani družine so sicer prepričani, da je to storil zaradi tega, ker se je bal miši v hotelu Skriti kot. "Miši se boji, zato je pobegnil tja, na koncu bo pa izpadlo, da hoče delat," se je jezil Nik. Zato so, ko so čez par ur prišli na posestvo, "razkrili" njegov motiv, a s tem samo še bolj ujezili porotnike. "A to so vaši izgovori? Če bi bil jaz finalist, bil bil tukaj ob 5. zjutraj, pomolzel, skuhal kavo," je rekel Miha.

Joel je dodal: "Včeraj sem povedal, kaj bo vplivalo na našo odločitev in evo ga, že zjutraj je tukaj. Pameten je, jaz bi naredil enako." Še pred kakšnim odločanjem porote pa je svojo odločitev za drugega dvobojevalca obelodanil Rus. Najprej je nakazal, da je izbral Denisa, nato pa povedal, da se je le šalil. "Nisem tako nor, malo heca mora biti. Po domače povedano, 'usral sem se'," je dejal in dodal, da se je odločil za prijateljico Anno. "Jaz vse skupaj že od prvega dne jemljem kot igro. Res ne lažem ali igram, to je, kot da bi igral šah. Imel sem samo dve izbiri, Aneto in Anno. Ne podcenjujem je, a vseeno mislim, da je to pametna odločitev," je dejal. Sabina ga je posvarila, da ga lahko Anna premaga, on pa je brezskrbno odvrnil: "Čisto možno, ni problema, dam ji roko in povabim na pijačo."

Najbolj pa je presenetila Natalija: v areni sta se morala pomeriti še isti dan. Še pred tem pa je Sabino izdala slaba vest, da je prav ona odgovorna za to, da se bo moral v areni boriti Alex. "Jaz te popolnoma razumem, sem si prišel brez vsega, boriš se za preživetje. Res mi je hudo pri srcu in si želim, da zmagaš. Dobro vem, kako je, ko prideš v Slovenijo brez vsega. Zelo mi je hudo, da sem te izbrala. Želim, da zmagaš, ker najbolj potrebuješ to nagrado," mu je dejala v solzah. Ganjeni Alex je povedal, da nikomur ničesar ne zameri, ker je igra le igra, hkrati pa da ga je presenetila in mu segla do srca ter mu dala dodaten zagon za areno. Anna je še hitro osvežila znanje pratike, nato pa sta se podala v boj. Anna je izbrala zaporedje: znanje, spretnost in moč. Čeprav je sprva Alex imel več uspeha pri znanju pratike, pa ga je nato Anna dohitela in prehitela ter tako zmagala prvo igro, pri drugi pa je bil bolj spreten Alex. Zaradi izenačenja sledi še tretji boj, ki pa mu bomo priča jutri. Kdo bo močnejši?