Ali bo Franc pred koncem tekmovanja predal dvoboj?

Franc Vozel se pred areno ne bo želel pogovarjati z Dejanom Guzejem. Dejan: "Ne razumem Franca, zakaj je zdaj tako tiho, zakaj se ne pogovarja z mano. Vidi se, da je jezen name." Franc: "Zakaj bi se pogovarjal s takimi ljudmi, ki mi niso pri srcu?" Pri srcu pa mu je Žan Zore, ki mu bo povedal: "Grem jaz domov, si ti glava družine in si ti rešen." Žan si tega ne bo želel, prosil ga bo, naj se bori z vso močjo. Franc pa: "Jaz sem že z eno nogo doma."