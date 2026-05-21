Kmetija

Ali bodo zdravstvene težave Žanu onemogočile pot do superfinala?

Velenje, 21. 05. 2026 16.16 pred dvema minutama 1 min branja 0

Su.S.
Kmetija 2026

V finalni teden skupaj s finalisti vstopa peterica povratnikov. Skupaj se bodo borili v mnogobojih, ki predstavljajo zadnje ovire na poti do superfinala. Vsi povratniki so izjemno motivirani, le Lana Pečnik je v skrbeh za Žana Zoreta, ki je zaradi zdravstvenih težav v slabši kondiciji.

Finalisti so med povratniki izbrali peterico, ki ostaja na posestvu. V pare so tako združeni Igor Mikič in Pia Filipčič, Franc Vozel in Alenka Weiss, Aleksandra April in Dejan Guzej, Jan Zore in Ema Dragišić ter Žan Zore in Lana Pečnik. Ker bo Natalija Bratkovič napovedala mnogoboje, bi se lahko karte hitro premešale. Poleg tega morajo povratniki izbrati osebo, ki jih bo vodila, zato dan ne bo minil brez taktiziranja in lobiranja.

Dejan se bo boril za Aleksandro, s katero sta precej dobro povezana. Dejan: "Če že sebi nisem mogel pomagati do finala, bom vsaj njej." Pii bo novica o mnogobojih vlila novo motivacijo. Igorju bo obljubila: "Jaz se borim, kot da se bom zase, če se bom morala." Še bolj bo motivirana Ema: "Če bo slučajno prišlo do arene, bom raztrgala vse te gazele, ki hodijo tu okoli." V skrbeh pa bo Lana, saj je Žan zaradi zdravstvenih težav v slabši kondiciji. Lana: "Zdaj bom jaz morala tebi priboriti superfinale."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Njen sin je dosegel izjemen uspeh na eni najboljših fakultet na svetu
Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi
Izčrpavajoče je biti popolna mama
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Umetnost naravnih ustnic: prihaja doba 'lip booster' tretmajev
Vse oči so bile uprte v brezčasno eleganco
Tako lepa je bivša miss sveta
Kar se zgodi po 35. letu, preseneti mnoge ženske
Koliko dopusta potrebujemo za zdravje
Kako ohraniti mišice v starosti
Lahko izvlečki konoplje pomagajo pri uravnavanju ravni krvnega sladkorja?
Zakaj imamo skoraj vsi materino znamenje na tem delu telesa
Kupil stanovanje in ga v celoti plačal – zdaj od njega zahtevajo še eno kupnino
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Kam gre vaših 500 evrov za noč v hotelu s 5 zvezdicami? Natančen razrez stroškov
Najemnine v Evropi eksplodirale: v nekaterih mestih višje od plač
Zalezovala ga je, on pa jo je povabil na večerjo
Največje napake, ki jih moški delajo pri izbiri in nošenju ure
Navodila letališkega osebja: Kako do hitrejšega vkrcanja na letalo
Ozka bela obleka je komaj ukrotila njeno bujno oprsje
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Najboljše magnolije za majhne vrtove in kako jih pravilno posaditi
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Jo uporabljate tudi vi? Sestavina, ki poskrbi za rahle palačinke in hrustljave ocvrte dobrote
Največja napaka pri žaru, ki jo dela skoraj vsak Slovenec
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Top Gun: Maverick
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
