Ali bosta dvojčka našla dragoceno vstopnico za finalni teden?

Jan in Tilen bosta mrzlično iskala namige in vstopnico za finalni teden. Danijel Frigelj pa bo moral izbrati drugega dvobojevalca. Ali bo izpolnil dano obljubo in poskušal izločiti dvojčka?

Glasniki stricev iz ozadja, Miha Kavčič, Denis Toplak in Sabina Mlakar bodo še zadnjič premešali karte na posestvu. Janu in Tilnu bodo povedali, da če najdeta vstopnico za finalni teden, je ta njuna. Tekmovalcema se bo naloga zdela nemogoča, a se bosta mrzlično lotila iskanja. Luka Lampret, ki po novem igra svojo igro, bo kasneje ugotovil, da sta se dokopala do njegovih starih namigov. Ali bosta našla tudi njegovo vstopnico? Dvojčka na, kot sta ocenila sama, misiji nemogoče FOTO: POP TV Napeto bo tudi na izboru drugega dvobojevalca, na katerem bo lahko Danijel Frigelj svojega nasprotnika izbiral med moškimi sotekmovalci. Jan ga je dan poprej morda ujel v svoje mreže, ko mu je natvezil, da imata s Tilnom skrito nalogo, in sicer, da morata postati druga dvobojevalca. Ali se Danijel zanalašč ne bo določil za dvojčka, ker jima bo želel neuspeh pri 'nalogi'? Luka se bo čudil: "Tri dni nazaj je govoril, da ju ne more več gledati, danes ju ima pa rad." Ali je Danijel nasedel Janu? FOTO: POP TV Kdo bo drugi dvobojevalec, bo znano nocoj ob 20. uri na POP TV, odgovor pa vas že čaka na VOYO. Kmetija FOTO: POP TV