Ali se je Aneta zagledala v Toma?

Potem ko je bil Tom izbran za prvega dvobojevalca, so se vezi med njim in prvotno zasedbo izzivalcev očitno dokončno pretrgale. Tom: "Zdaj je definitivno čas za nove klane in za nova zavezništva." V gozdu se bo skrivoma sestal z Majo, Moniko in obema Janoma. Le o čem bo tekla beseda?