Ali so ženske na posestvu res šibke in ne delajo?

Očitki o nedelu so stalnica vseh sezon Kmetije. V letošnji so že v tretjem tednu prišle na tapeto ženske. Tedenska naloga namreč zahteva postavitev stopničaste grede, česar so se lotili predvsem moški. Tekmovalke pa v deževnem vremenu bolj kot ne ostajajo na suhem v hiši in hlevu. To je zmotilo Marcela Verbiča, ki se je jezil nanje, češ da moških niti ne vprašajo, če je kdo žejen ali če bodo pili kavo. Maji Pavlovič je očital, da je že ves dan v pižami.