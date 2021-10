Aljaž do zmage hladen kot ‘špricer’, Lina se je na novo zaljubila

Aljaž Pušnik je v dvoboju v spretnosti premagal Anžeta Ipavica, ki se je moral preseliti v hišo v gozdu. Lina Majcen se je v areni znova zaljubila v svojega dragega in bila nanj izredno ponosna.

'Ne bom jaz tukaj sama' Lina se pred tokratnim dvobojem v areni ni mogla pohvaliti z dobrim počutjem, kajti njenega Aljaža ponoči ni bilo ob njej. Povedala je, da ji je pomagal v težkih trenutkih v življenju, jo bodril in ji vedno stal ob strani. Lina: “Jaz sem mu dala ultimat, da se mora vrniti. Ne bom jaz tukaj sama ... Če se ne vrne, se bom pa jaz do konca borila kot žival, za oba, da bova imela lepšo prihodnost.” Polona je opazila, da je Lina povsem odtujena in na trnih. Polona: “Sploh ne ve, kaj naj sama s sabo.” Nina pa se je spomnila, kako je bilo, ko je moral Ambrož v areno: “Upam, da bosta uživala, kot sta uživala, ko sem jaz morala to gledati.” Spremljajte Kmetijo tudi na VOYO, ki vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Zaskrbljena Lina FOTO: POP TV

Aljaž taktizira tudi v kajži Aljaž je v kajži ocenjeval svojega nasprotnika. Menil je, da je Anže videti močan, a da nima dobre motorike. Zdelo se mu je, da je kanček bolj gibčen od njega, po moči pa sta po njegovih ocenah enakovredna. Premišljeval je tudi o nadaljnjem poteku igre in napovedal, da se bo po vrnitvi na posestvo znebil Nine, Tadeja, Polone in Mattie.

icon-expand Večni taktizer Aljaž FOTO: POP TV

Jan se drži svojih načel Jan, Stanka in Ambrož so v hiši v gozdu debatirali o tem, da se jim bo kmalu nekdo pridružil. Jan je povedal, da prišlek ne bo deležen njegove dobrodošlice in da se bo moral najprej izkazati. Stanka: “Jan se drži svojih načel kot pijanec plota. To je pač moški ego.”

icon-expand Janu se bodo morali prišleki najprej dokazati. FOTO: POP TV

Franc ni mogel prebrati pisma svojih najbližjih Člani družine so medtem presenetili Franca in Karin, ki sta praznovala rojstni dan. Franc je prejel pismo svojih domačih, a je zajokal in ga ni mogel prebrati. Zmečkal ga je in ga vrgel stran, kajti v nasprotnem primeru bi ves čas mislil na svoje vnuke, ki so njegovo zlato. Povedal je, da mu družina veliko pomeni in da so zelo povezani. Tudi Karin se je raznežila, ko je prejela pismo svoje sestre in fotografije svojih najdražjih. Povedala je, da ji bodo v spodbudo v prihodnosti.

icon-expand Franc ni skrival svojih čustev. FOTO: POP TV

Anže stavi na spretnost Lina je v areni povedala, da je njen Aljaž na mestu prvega dvobojevalca pristal zaradi svoje neposrednosti, kajti ta gre marsikomu v nos. Njegov nasprotnik Anže se je odločil za dvoboj v spretnosti. Igra Zvrhan koš je potekala v štirih fazah: najprej sta morala tekmovalca razžagati deske, zato da bi lahko z njihovo pomočjo prečkala most in prišla do lopate ter z njo izkopala kladivo. S kladivom sta morala razbiti leseno škatlo, v kateri je bil material za zaboj, ki sta ga morala sestaviti. Zadnja faza je bila metanje vrečk v koš.

icon-expand Voditeljica Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Aljaž gladko premaga Anžeta Aljaž je prvi nažagal deske, a mu je bil Anže tesno za petami. Aljaž je prečkal most, prvi prišel do lopate, začel kopati in prvi našel kladivo. Ko se mu je kladivo zataknilo, je škatlo razbil kar z rokami, nato pa se je lotil sestavljanja zaboja. Tudi Anže je našel kladivo in se lotil sestavljanja zaboja, Aljaž pa je ugotovil, da je zaboj sestavil narobe, in je moral ponoviti vajo. Zbral se je in zaboj dokončal prvi, zato ga je lahko napolnil z vrečkami in jih začel metati v koš. Medtem ko je Anže še sestavljal zaboj, je Aljažu v koš uspelo vreči še zadnje vrečke in postal je zmagovalec dvoboja.

icon-expand Sladki trenutki po dvoboju. FOTO: POP TV

Lina na novo zaljubljena Lina je Aljažu stekla v objem in ga poljubila, zaradi česar se je počutil fenomenalno. Anže se je moral preseliti v hišo v gozdu, člani družine pa so se vrnili na posestvo in zagledali bogato obloženo mizo. Aljaž je povedal, da je bil v areni hladen kot špricer, Lina pa je bila v nebesih: “Ko je Aljaž stopil v areno ... Jaz sem imela občutek, kot da sem se na novo zaljubila ... Res sem ga s ponosom gledala tam notri, na koncu pa sem bila še bolj ponosna, ko je zmagal.”

icon-expand Na novo zaljubljena Lina FOTO: POP TV

Presenečenje za Anžeta Anžetu ni bilo nič jasno, ko je vstopil v hišo v gozdu in zagledal trojico. Ambrožu se je zdelo, da je imel prišlek “vse barve na sebi”. Anžetu je povedal, da so strici iz ozadja in da v hiši v gozdu veljajo njihova pravila. Jan: “Če boš z nami, boš dobro vozil, če ne, pa veš, kaj te čaka.” Jan ga je tudi spomnil na to, da je prav od njega dobil prvi kamenček, in tega ne bo kar tako pozabil, je zagrozil.

icon-expand Ambrož si je privoščil Anžeta. FOTO: POP TV

Romani in Majdi ni do zabave Romani ni bilo do zabave, saj so se po posestvu širile govorice o tem, da naj bi se z Ambrožem dobila pri ograji in se poljubljala. Romana: “Prišla je včeraj Nina do mene in me začela napadati, kaj se grem, da sem jaz kriva, ker se ne moreta v miru pogovoriti, ker jaz skačem vmes.” Majda pa je tuhtala, kako bi popravila odnos z Aljažem. Zdelo se ji je, da bi ji to lahko uspelo z objemom in opravičilom.

icon-expand Romani so na ušesa prišle govorice ... FOTO: POP TV

Polona naslednja tarča Lina in Aljaž sta na piko vzela Polono in premišljevala, kako bi se je znebila. Aljaž je napovedal, da bo ubral isto taktiko kot pri Marii in vso družino obrnil proti njej. S provokacijami jo je želel pripraviti do tega, da bi znorela in zaradi tega dobila kamenčke. Tudi Karin je izgubila njuno zaupanje, zato nameravata zavezništvo kovati z drugimi člani družine.

icon-expand Lina in Aljaž še naprej taktizirata ... FOTO: POP TV

