Aljaž dobi nož v hrbet, izdata ga največja zaveznika

Aljaž je na izboru drugega dvobojevalca prejel največ kamenčkov. Bolj kot to ga je bolelo izdajstvo, saj sta zanj glasovala tudi Gino in Tjaša. Največji zavezniki so tako postali največji sovražniki.

Aljaž namerava spremeniti taktiko Majda je priganjala svojo ekipo, da bi nadaljevala nalogo. Medtem ko se je Nina samo šalila, da ne bo pomagala, pa je Mattia res bojkotiral nalogo, saj se je pripravljal na dvoboj. Tjaša je vztrajala, da bo ostala v kuhinji, da bi izpopolnila načrt in Aljaža poslala v areno. Majda je tako imela samo dva pomočnika, Aljaža in Lino, ki ju je pohvalila za njuno prizadevnost. Aljaž pa se je jezil na Nino, češ kaj se hvali z delom v hlevu, saj se je tam samo sprehajala. Odločil se je, da bo odslej drugače delil kamenčke. Aljaž: "Jaz bom spremenil svojo taktiko in bom začel gledati, koliko kdo naredi."

'Pes, ki veliko laja, ne grize' Karin, Tjaša in Gino so se medtem pogovarjali o izboru drugega dvobojevalca. Tjaša je ugotavljala: “Aljaž je veliko nevarnejši od Gina, ker Gino večkrat pozabi, da je to šov in da mora taktizirati. Aljaž pa tega nikoli ne pozabi. Aljaž je spreten, je močen in je velik taktik. Če kaj vem, pa vem to, da ne zna pratike, ker pes, ki veliko laja, ne grize.” Karin je napovedala, da bo govorila še z Romano in Tilnom. Želela ju je prepričati, naj dasta kamenček Aljažu.

Trije proti Ambrožu Ambrož je šel nabirat kondicijo s tekom po gozdu, medtem pa je trojica kovala načrt, kako bi ga poslala domov. Anže je spomnil tudi na možnost, ki je sicer zelo majhna, da bodo člani družine prav Ambrožu namenili imuniteto.

Mattia jezen na Gina Mattia se je jezil na Gina: “Včeraj se je začelo govoriti, da bi hoteli Gina imeti za drugega dvobojevalca, to se je razvedelo po kmetiji ... In pride do nas in reče, kot da stari načrt še velja in se (kamenčke) da Aljažu. Vse naredi za svojo zadnjo plat.” Gino pa je obžaloval, da Aljaža niso imenovali za prvega dvobojevalca: “Ker bi bilo dosti več možnosti, da gre ven. Zdaj bomo razsuli ta pakt, in če on pride nazaj, bo tu mešal štrene in se mi ne da več s tem ubadati.” Dodal je, da je Aljaž zelo dober manipulator, zaradi česar se ga ostali člani družine morda bojijo in mu slepo sledijo.

'Laže, kot pes teče' Lina se je hudovala na Franca. Ni verjela njegovim napovedim, da se, če bi moral v areno, ne bi boril. Lina: “Rekel je, da nikoli ne laže, pa laže vse čas ... Laže, kot pes teče.” Romana takrat še ni bila odločena, da bo kamenček dala Aljažu, saj ni želela, da bi se njihovi odnosi skrhali. A hkrati je bila prepričana, da je Aljaž eden močnejših členov, ki bi lahko izločil Mattio.

Tjaša in Gino se pretvarjata, da bi pridobila informacije Aljaž se je nato oglasil pri Tjaši in Ginu, da bi se dogovorili o taktiki v prihodnjih tednih. Ni pa vedel, da njegova sotekmovalca razmišljata drugače in da v resnici nista več njegova zaveznika. Z zanimanjem sta mu prisluhnila, da bi izvedela, kako daleč sta s skrito nalogo.

Kamenček maščevanja Aljaž in Lina sta preiskala vse posestvo, a dolgo časa nista bila uspešna, nakar je Aljažu prav na dan izbora drugega dvobojevalca uspelo najti kamenček maščevanja. Strici iz ozadja so zapisali: “Če nekdo glasuje zate, se mu lahko maščuješ, tako da mu vrneš kamenček in dodaš še tega.”

Kamenčki za Aljaža Člani družine so se začeli spraševati, kje hodi Natalija Bratkovič. Tuhtali so, da bodo drugega dvobojevalca morda izbrali prebivalci hiše v gozdu. Stemnilo se je že, ko jih je voditeljica le presenetila. Franc je svoj kamenček namenil Aljažu, ki je dovolj močen in je že bil dvakrat v areni. Franc: “Pa naj se med seboj malo preizkusita. Bomo videli, kateri je močnejši.” Tilen je svoj kamenček namenil Aljažu v upanju, da bo z znanjem pratike izločil Mattio in se vrnil na posestvo. Romana je kamenček s težkim srcem namenila Aljažu, za katerega je prepričana, da bo lahko izločil Mattio. Karin je ponovila argumente z glasovanja za prvega dvobojevalca in kamenček znova namenila Aljažu.

Gino od zaveznika do sovražnika Gino je nato z malce s tresočim se glasom povedal: “Tja, kamor gre večina, tja gre Gino.” Kamenček je namenil Aljažu, ki mu je to očitno zameril: “Moj največji sovražnik tu notri je ta oseba, tako da se mi ga ne da več gledati … Gino.” Dodal je še: “Na živce mi gre že počasi. Malo ga spremljam, kaj se dogaja. Imam občutek, da mi govori za hrbtom.” Lina: “Tja, kamor gre moj dragi, tja grem jaz. Gino.” Tjaša je bila bolj presenečena nad Aljaževimi besedami kot nad glasi. Povedala je, da svoj kamenček namenja osebi, ki je močna in je velika konkurenca vsem na posestvu. Kamenček je seveda namenila Aljažu.

Aljaž postane drugi dvobojevalec Nina je Tilnu namenila, kot se je izrazila, kamenček za srečo. Mattia je glede na to, da se je že vedelo, kdo bo drugi dvobojevalec, kamenček prav tako namenil Tilnu. Majda Aljažu ni hotela dati kamenčka, odločila se je za Tilna. Tadej je spomnil na svojo taktiko, ki ni nobena skrivnost, in glas namenil Aljažu. Ta je tako postal drugi dvobojevalec in ocenil je, da je očitno premalo lobiral, da bi se izid spremenil.

'Pri meni si se zakopal' Gino ni vedel, kako naj komentira Aljaževe besede, da je njegov največji sovražnik. Lina pa je bila šokirana: “Da gre človek to narediti. Pri meni si se zakopal do konca. Gino in Tjaša sta zdaj skozi skupaj. Očitno se ne držita tega, kar sta rekla, da gresta z nama do konca.” Mattia pa je povedal, da se veseli spopada v areni in da se je uresničila njegova želja.

