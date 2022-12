Aljaž gre naravnost v superfinale, Tom si je priboril drugo mesto

Porotniki so največ glasov namenili Aljažu, ki je tako postal prvi superfinalist sezone. Za drugo mesto sta se borila Danijela in Tom in sekunde so odločale o zmagi slednjega. Aljaž in Tom se bosta v velikem finalu pomerila za naziv zmagovalca Kmetije 2022 in glavno nagrado, 50.000 evrov.

Danijela in Denis zakopljeta bojno sekiro

Danijela se je po ogledu posnetkov pogovorila z Denisom. Za začetek mu je povedala, da ne lobira, želela se mu je opravičiti. Denis je dodal, da sta se navezala drug na drugega, zato bo njegova odločitev toliko težja. Skupaj sta zakopala bojno sekiro, se objela, Danijeli pa je odleglo: "Imam čisto vest, z dvignjeno glavo lahko grem naprej, me pa še vedno jezi, da se spreneveda ob vsem tem. Spet igra neko žrtev."

icon-expand Glava družine Jan je sklical poroto, da bi izglasovali prvega superfinalista. FOTO: POP TV

Glasovanje se je pričelo Jan je dobil sporočilo, ki je naznanjalo, da je prišel njegov čas. Kot glava družine je moral organizirati tajno glasovanje, porotniki pa so morali izbrati tekmovalca, ki bo šel naravnost v superfinale. Peter je glasoval za Aljaža, ki je bil močen člen, dobro je igral igro in je izkušen. Prepričan je bil, da bo zmagal. Monika je glasovala za Danijelo, ki je po njenem mnenju super, pridna in delavna oseba. Aneta je glasovala za iznajdljivega, pametnega Aljaža, ki je pokazal največ emocij. Manja je glasovala za delavno, pridno Danijelo, ki jo ima zelo rada in je ponosna nanjo. Andrea pa je edina glasovala za Toma, ki ni igral umazane igre. Denis je potreboval več časa za glasovanje, saj se vse do zadnjega ni mogel odločiti. Srce mu je razbijalo, bal se je posledic svoje odločitve. Kot je povedal, je glasoval za borbeno, močno osebo, ki si po njegovem mnenju zasluži zmago. Ko je prišel iz hiše in je pogledal Aneto, pa se mu je na obrazu narisal širok nasmešek.

icon-expand Denis je vse do zadnjega kolebal med Danijelo in Aljažem. FOTO: POP TV

Naslednja je bila na vrsti Karin, ki je glasovala za pridnega, delavnega Aljaža, ki je znal motivirati tekmovalce. Damijan je prav tako glasoval za Aljaža, saj mu je stal ob strani. Maja je glas namenila Danijeli, ki je bila ves čas delavna, pridna, močna in se ni pustila provocirati. Jan je glasoval zadnji, podprl pa je Danijelo, ki je bila pridna, delavna, kuhala je in sodelovala pri vseh nalogah.

Aljaž je prvi superfinalist Natalija je porotnikom izrazila dobrodošlico v finalu pred superfinalom. Denis je povedal, da je bila zanj odločitev težka, poleg tega so nanj pritiskali ostali porotniki in finalisti. Jan je mimogrede razkril, da mu je Tom obljubil 12.000 evrov nagrade. V areni so se jim nato pridružili finalisti, Jan pa je obelodanil odločitev porote, največ glasov in vstopnico v superfinale je dobil Aljaž. Maja se je jezila, češ da je Denis Danijeli vzel mesto v superfinalu: "Kako te ni sram človeku obljubljati, človeku priseči, s človekom zakopati bojno sekiro?!"

icon-expand Aljaž, potem ko mu je porota namenila vstopnico v superfinale FOTO: POP TV

Zmagovalec dvoboja in drugi superfinalist je Tom Danijela in Tom sta se morala spopasti za drugo mesto v superfinalu. Pomerila sta se v igri Lov na petelina. Tom je bil hitrejši pri premagovanju poligona z ovirami in je hitreje prišel prišel do sekire, s katero je presekal vrv in osvobodil pet stopnic. Medtem se je do škatle s sekiro uspela prebiti tudi Danijela. Začela je postavljati stopnice, da bi prišla na ploščad. Tom pa je na ploščadi v zadnji fazi dvoboja že začel postavljati stebričke. Razporediti jih je moral tako, da so bili vsi enake višine, nato pa nanje postaviti petelina. Danijela se mu je hitro pridružila in pohitela s postavljanjem stebričkov. Tom je medtem skušal prvič postaviti petelina, toda stebrički niso bili pravilno nameščeni. Poskušala je tudi Danijela, a tudi sama ni pravilno postavila stebričkov. Medtem pa je Tomu uspelo najti pravilno razporeditev, z zmago v dvoboju pa je postal drugi superfinalist.

Danijela si je prislužila čestitke s tribune, saj so o izidu dvoboja odločale sekunde. Nataliji se je Aljaž zdel malce zaskrbljen, a tega ni potrdil. Povedal je, da je zadovoljen, ker je taktika njegovega klana uspela. Tudi Danijela ni bila razočarana: "Dokazala sem, da lahko tekmujem z moškim." Iz arene je kljub porazu prišla nasmejana, premišljevala je, da je morda bolje tako, saj bo v superfinalu v igri 50.000 evrov in bi bil Aljaž morda težji nasprotnik.

icon-expand Sekunde so odločale o Tomovi zmagi … FOTO: POP TV

Denis na zagovoru Maja je Denisa povabila na pogovor, opazila je namreč, kako se je po glasovanju nasmejal Aneti. Denis se je zagovarjal, da je s svojim glasom samo izrazil svoje mnenje. Monika pa ga je spomnila, da je obljubljal drugače, nakar je Denis spomnil na stare posnetke, a Maje ni prepričal. Znova se je jezila, ker je na cedilu pustil mamo samohranilko. Denis pa je vztrajal, da je to enostavno bila njegova odločitev. Danijela: "Denis je uničil moje sanje o zmagi, ampak jaz sem mu odpustila. Konec koncev smo vsi krvavi pod kožo." Danijela preda namig Aljažu Aljaž se je pridno učil Pratiko, Aneti je zaupal, da mu je Danijela predala namig, ki ga je našla v Kmečkem listu. Danijela mu je takrat povedala: "Močna sta oba, to ti pa lahko da prednost." Aljaž se je lepo zahvalil, želel pa je izvedeti, zakaj se je odločila zanj. Danijela je pojasnila, da je samo Aljaža zanimalo, zakaj se bori in vztraja. Danijela: "S Tomom nisem tega nikoli delila."

icon-expand Aljaž je bil Danijeli hvaležen za namig. FOTO: POP TV

Andrea se počuti zapostavljeno, Tom se osredotoča na superfinale Andrea je zaupala Manji, da jo Tom ignorira. Tuhtala je, da jo je poklical samo zato, da bi dobil njen glas, sedaj pa je ne potrebuje več. Spomnila se je, kaj vse je naredila zanj in da mu je vedno stala ob strani. Tom pa je povedal, da se osredotoča samo na pomemben dvoboj: "In se mi danes v bistvu sploh ne da ubadati s komer koli ali pa kar koli taktizirati, razglabljati in razčiščevati." Kdo bo zmagovalec Kmetije 2022 in dobitnik 50.000 evrov nagrade? Veliki finale bo na sporedu jutri ob 20. uri na POP TV.