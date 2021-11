Aljaž in Lina: Komentarji nama ne pridejo do živega

Lina in Aljaž sta na Kmetiji dobro 'mešala štrene' in dolgo vodila igro. Večinoma so ju dojemali kot resno konkurenco in vprašanje časa je bilo, kdaj bodo izločili enega od njiju – oziroma celo oba. Dogajanje na posestvu po njunem odhodu ni nič manj burno. Vse oddaje si lahko (znova) ogledate na VOYO, ki omogoča tudi ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje. Kako sta šov doživela Lina in Aljaž, ki sta pred kamero že povedala, da sta dobila z nastopom v šovu potrditev, da je njuna zveza prav to, kar si želita? Kakšni so njuni načrti za prihodnost?

Iz komentarjev na družbenih omrežjih in pod članki je razbrati, da so vaju mnogi dojeli kot zahrbtna, hinavska, nesramna, pa sta bila v resnici zelo neposredna. Je bila to vajina taktika že od začetka – da sta neposredna in poskusita voditi igro? Vama je žal, da nista igrala drugačne igre?

Aljaž: Ne bi igral iste igre, temveč bi si izbral druge osebe za zaveznike.

Lina: Vsak človek naju lahko dojame popolnoma drugače. Eni naju bodo dojeli kot direktna, iskrena, drugi pa spet popolnoma drugače. Midva sva pač direktna in poveva vse v obraz, kar pa ljudem velikokrat ni všeč, ker stvari dostikrat lahko bolijo, sploh če je to resnica. Jaz bi igro igrala čisto drugače in tudi z drugimi osebami.