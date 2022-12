Aljaž je prvi finalist, Manja in Danijela morata v areno

Trije moški Ivan, Tom in Aljaž so v areno poslali zadnji tekmovalki na posestvu. Jan je bil edini, ki ni glasoval zanju. Manja in Danijela se bosta že jutri pomerili za nadaljnji obstanek na posestvu.

Težka pot do finala Natalija je že zjutraj prišla na posestvo in tekmovalcem dala vedeti, da bo polfinalni teden težji, kot so morda pričakovali. Dvoboji bodo odslej potekali v vseh treh disciplinah, torej spretnosti, znanju in moči. Še vedno pa velja, da dve dobljeni disciplini prineseta zmago in da drugi dvobojevalec izbira vrstni red dvobojev. Ker ima Aljaž kot glava družine imuniteto, je postal prvi finalist letošnje Kmetije.

icon-expand Tom, Aljaž in Ivan so se odločili, da ni čas za kavalirstvo. FOTO: POP TV

'Počutim se izdano' Družina je nato morala izbrati prvega dvobojevalca. Ivan je kamenček namenil Manji, ki ga je s svojimi besedami prizadela v areni in ni bila del njegovega klana. Manja je glasovala za Ivana, s katerim nima dobre komunikacije in ki jo zna sprovocirati. Tom je želel glasovati za Jana, a da bi zaščitil sebe, je glasoval za Manjo. Danijela je glasovala za spretnega in močnega Toma, ki obvlada tudi Pratiko. Jan si je v areni želel videti Ivana, Aljaž pa je dal še tretji kamenček Manji, da bi zaščitil svoj klan oz., kot je povedal, svoji dve princeski.

Manja je tako postala prva dvobojevalka in napovedala je, da se bo borila. Manja: "Počutim se izdano, ker sem dobila prvi kamenček od osebe, ki ne prenese resnice, in drugi so mu sledili brez argumentov." Razočarana je bila, ker na posestvu ni človečnosti in empatije, medtem ko je sama čustvena oseba. Manja: "Zdaj sem ostala med preračunljivimi, zlobnimi ljudmi." Navdajal jo je občutek osamljenosti in bila je psihično izčrpana. Želela si je objemov svojih najbližjih ali vsaj družbe svojega psa. Tom brez hrbtenice? Manja je Tomu med delom na vrtu povedala, da načrt njegovega klana ni ravno briljanten. Tom: "Če je Ivan dal napačnemu kamenček." Manja: "Točno tako, najmanj konkurenčni osebi na kmetiji ... To pomeni, da greste trije najmočnejši v finale." A je bil Tom mnenja, da se bo treba spopasti tudi z najmočnejšimi, pa če je to v polfinalu ali v finalu. Manja se je strinjala, očitala pa mu je, da samo sledi drugim, da je brez empatije in da gre preko trupel do zmage. Povedala mu je še, da si želi z njim v dvoboj, ni pa si želela Danijele, ki si po njenem mnenju zasluži finale. Za konec mu je še navrgla, da je njegova dušna žival deževnik, ker je tudi on brez hrbtenice.

icon-expand Manja je bila sprva dobre volje, nato pa jo je zgrabila sveta jeza. FOTO: POP TV

Ivan Aljaževa senca? Danijela je razkrila, da se je Ivan pobahal, češ da jo je rešil pred areno. Manja je bila mnenja, da nima ničesar v hlačah, Danijela pa je dodala, da vse ponavlja za Aljažem in mu nenehno sledi. Manja je tudi komaj čakala, da gre domov. Bolelo jo je namreč norčevanje iz njenih besed, njene inteligence in njene ženskosti: "Jaz tega ne prenesem." Najprej zdravje, potem naloga Aljaž je pri vodenju družine med opravljanjem tedenske naloge naletel na velike težave z namočenim terenom. Ocenil je, da je vožnja s traktorjem preveč nevarna. Aljaž: "Če gledam na člane družine kot na svoje otroke, bi rekel, da nobena tedenska naloga ni toliko vredna, kot to, da se komu kaj ne zgodi." Deževati pa ni in ni hotelo nehati, zato so Nadi napisali pismo. Druga dvobojevalka je Danijela Družino je že drugič ta dan presenetila Natalija. Izbrati so morali drugega dvobojevalca. Tom je povedal, da so se moški dogovarjali, da bi imeli moško noč, zato je kamenček namenil Danijeli. Jan je kamenček dal Ivanu, slednji ga je dal Danijeli, ona pa mu ga je vrnila. Manja se je želela pomeriti z moškim, kamenček je namenila Ivanu. Aljaž pa je Danijeli dal še svoj kamenček, češ da je močnejša od Jana. Danijela je tako postala druga dvobojevalka. Z Manjo sta se morali še isti večer preseliti v kajžo, v jutrišnji oddaji pa bo arena.

icon-expand Tudi Danijela se je morala preseliti v šotor, z njo pa so šle tudi salame. FOTO: POP TV

Dvobojevalki sta bili strašno slabe volje, Manja se je jezila, ker so v areno poslali mamo samohranilko. Danijela pa je s seboj odnesla salame, ki so jih hoteli pomalicati med moškim večerom. Kmetija bo na sporedu znova jutri ob 20. uri na POP TV.