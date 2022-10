Aljaž ni kriv za Monikine solze

Monika Nastja Sotenšek je na posestvu stkala iskreno prijateljstvo z Majo Triler in se pogumno zoperstavlja izkušenemu tekmovalcu Aljažu Pušniku. Po njunem zadnjem soočenju je jokala, toda vzrok za to tiči nekje povsem drugje.

Aljaž Pušnik je že znan obraz resničnostnega šova Kmetija. V tekmovanje je vstopil vnovič, ker se je želel pokazati v pravi luči.

Nekaterim tekmovalcem se je izredno prikupil, med njimi sta Karin Lipovnik in po novem Ivan Šmergut, že izpadla Jožica Jurjevčič pa ga je še posebej pohvalila kot resnega in delavnega človeka.

icon-expand Aljaž velja za močnega konkurenta. FOTO: POP TV

Medtem ko so se nekateri tekmovalci odločili za zavezništvo z izkušenim Aljažem, pa sta Maja Triler in Monika Nastja Sotenšek začeli igrati svojo igro. Maji je celo uspelo najti kamenčka s posebno močjo, Monika pa je ni izdala. Aljaž ji je zaradi tega očital, da mu je lagala, a se mu je tekmovalka pogumno uprla. Monika: "Jaz sem se postavila zase in za Majo, s katero sva v šovu zgradili res iskreno prijateljstvo in normalno, da sem se Aljažu uprla, tudi komu drugemu bi se. Za to nisem rabila nekega velikega poguma, saj se ga nisem bala."

icon-expand Aljaž velja za močnega konkurenta. FOTO: POP TV

So jo pa kamere po prepiru z Aljažem ujele objokano v kopalnici. Toda Monika pravi, da ni jokala zaradi napetosti med njo in Aljažem. Zaupala nam je, da je med opravljanjem naloge slišala glasbo tovornjaka za dostavo hrane, kar jo je spomnilo na pokojnega očeta. Monika: "Moj oče je pred časom delal za njih in sem se spomnila nanj, zato sem tudi zajokala in se odmaknila, da me ne bi vsi videli."

icon-expand Maja jo je bodrila. FOTO: POP TV