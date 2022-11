Aljaž o Ivanem žrtvovanju: Po drugi strani je pa res neumen

Potem ko se je Ivan javil za drugega dvobojevalca, mu je klan 'željo' tudi izpolnil. Manji ni šlo v glavo, kako se lahko žrtvuje za žensko, ki jo je spoznal na posestvu, Aljaž pa je njegovo odločitev opisal kot pogumno, hkrati pa res neumno.

'A nisem jaz prijazna?'

Manja je zjutraj odločno razporedila delo in Aljaž je povedal, da jo bo upošteval. A je tudi dodal, da bo naredil samo to, kar mu bo naročila. Aljaž: "Tako ali tako sama sploh ne ve, za kaj gre." Manja pa je stavila na organizacijo dela, s čimer si je nameravala prihraniti nepotrebna vprašanja in tegobe. Ivana in Aljaža je denimo to jutro določila za delo v hlevu: "Pa bosta imela še malo časa za taktiziranje z Aneto. A nisem jaz prijazna?" In res je trojica zapečatila dogovor, da bo Ivan drugi dvobojevalec, boj pa bo predal Aneti.

icon-expand Manja je odločno razporedila delo. FOTO: POP TV

Ali klanu teče voda v grlo? Družina je uspela razjeziti Manjo, potem ko so začeli igrati odbojko, namesto da bi poprijeli za delo. Le Aljažu ni padlo na pamet, da bi šel igrat odbojko, osredotočil se je na klopotec. So se pa vsi zbrali, ko je na posestvo prispel Kmečki list. Izjave izpadle tekmovalke Karin je Aneta komentirala: "Žalostno, da ji lahko nekdo v eni noči spremeni mišljenje." Janu pa se je zdelo, da nekdanjim izzivalcem teče voda v grlo in se malce bojijo. Aneta v iskanju notranjega miru Aneta je bila mnenja, da v hiši vlada negativna energija in da se nikomur nič ne ljubi. Aneta: "Vsi nekaj razmišljajo, taktizirajo, tako da sem spet hvaležna in ponosna na to, da sem tukaj sama, da imam svoj prostor." V hlevu je nameravala poiskati notranji mir, črpala je energijo živali in verjela je, da se bo vse izteklo tako kot se mora. Se je pa prepričala, da je Tom še del njihovega klana. Aljaž se je namreč bal, da jim bo med glasovanjem obrnil hrbet.

Ivan je drugi grešni kozel Glasovanje za drugega grešnega kozla je pričela Aneta, ki je z glasom Ivanu tekmovalca želela videti na testu zaupanja. Družina je glasovala tajno, Jan je glas namenil Tomu, Aljaž in Tom sta glasovala za Ivana, Danijela se je odločila za Aljaža, da bi se klan še bolj razbil. Ivan je, kot so se dogovorili, glasoval zase in je z največ glasovi res postal drugi grešni kozel.

icon-expand Aljaž meni, da je Ivan po eni strani res neumen. FOTO: POP TV

Hraber ali res neumen? Aljaž je lahko le upal, da jih Ivan ne bo pustil na cedilu, povedal pa je tudi: "Jaz mislim, da je Ivan zelo hraber, zelo pogumen, da se gre žrvovat za naš klan, samo po drugi strani je pa res neumen, ker ne dela na sebi, ampak dela na naših interesih." Ivan pa se je zavedal, da mu je klan olajšal pot v tekmovanju, zato je sotekmovalcem želel vrniti uslugo. Aljaž si privošči Aneto Aljaž se je odločil Aneto povleči za nos. Pretvarjal se je, da je drugi grešni kozel on. Aneta se je čudila, kako je to mogoče in kdo je krivec za nastalo situacijo. Sumila je Toma in Ivana, odločila pa se je za slednjega. Aneta: "Tom mislim, da si ne bi upal, ker ve, kaj sledi." A je hitro ugotovila, da se Aljaž šali. Se je pa odločila, da bo previdna, ker se ji je Ivan kljub vsemu zdel sumljiv.

icon-expand Aljaž je poskušal Aneto povleči za nos. FOTO: POP TV