Aljaž o svojem dekletu: Vse bi naredil zanjo

Aljaž in Aneta sta imela zaupen pogovor. Temovalka je povedala, da ga ne obsoja zaradi njegove hitre jeze in naglih odločitev, kajti sama je bila enaka in še dandanes je tako.

Aljaž je razkril, da je njegov največji strah na posestvu, pa tudi doma, da ne more imeti nadzora, oziroma ne more vplivati na dogodke. Strah ga je tudi, da bi izgubil svoje dekle Lino, ki mu pomeni vse, in je ločitev od nje zanj zelo boleča. Priznal je, da je z njim težko živeti, saj je spremenljvega značaja, se pa trudi postati boljša oseba, predvsem do svoje drage.