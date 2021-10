Aljaž porazil Mattio, Lina je ta dan besnela

Tjaša je Lini izmaknila kamenček maščevanja, kar je ta hitro ugotovila. Po mrzličnem, a neuspešnem iskanju je svojo jezo stresala na sotekmovalce. Boljše volje je postala, ko je njen Aljaž slavil v areni, in skupaj sta lahko nadaljevala iskanje krivca.

Dobra volja v gozdu Polona je bila še posebej dobre volje, ker Ambroža ni bilo več. Tudi zajtrk je bil boljšega okusa, so povedali gozdni stanovalci. Medtem ko sta Aljaž in Mattia delala načrte za prihodnost na posestvu, je Tjaša zaupala Ginu, da je prejšnji dan opazovala Lino in Aljaža. Ugotovila je, da sta se samo učila in nista več iskala. Prosila ga je, naj zamoti dekleta, ona pa bo šla preiskat njuno sobo. Ker je dvomila o njegovem uspehu, pa jo je bilo malce strah.

icon-expand Polona je bila zelo dobre volje. FOTO: POP TV

Tjaša najde kamenček in ga ukrade Aljaž je prišel do zaključka, da ni dovolj lobiral, zato je pristal v kajži. Povedal je, da namerava nadaljevati igro z Ginom in Tjašo. Aljaž: “Gino se je pač ustrašil, nimam mu kaj zameriti.” Gino je medtem telovadil z dekleti, Tjaša pa je preiskala vse kotičke Linine in Aljaževe sobe, pogledala je tudi v toaletno torbico. V njej je našla mošnjiček in ga ukradla. Odločila se je, da tega ne bo zaupala nikomur: “Ko bom imela občutek, da je moja zadnja plat na tapeti, takrat bom ta kamenček izkoristila.”

icon-expand Tjaša z ukradenim mošnjičkom. FOTO: POP TV

‘Po mojem jih bo pobil’ Lina je ugotovila, da je iz njene toaletne torbice izginil kamenček. Šlo ji je na jok, ko je ugotavljala, kako se je to zgodilo. Lina: “Nisem toliko razočarana zaradi sebe, kolikor sem po mojem zaradi Aljaža. Mislim, da bi ga morala bolje skriti. Narediti ne morem nič drugega, kakor da iščem.” Lažje bi ji bilo, če bi bil Aljaž poleg nje. Premišljevala je o tem, kaj bo storil, ko bo izvedel za to dejanje: “Po mojem jih bo pobil, jaz ne vem, kaj bo z njimi naredil. Že tako je zaščitniški do mene. Znorel bo.”

icon-expand Lini je šlo na jok. FOTO: POP TV

‘Kdo je brskal po mojih stvareh?’ Lina je nato šla na njivo in tekmovalce naravnost vprašala, kdo je brskal po njenih stvareh. Lina: “Ker jaz nastavim stvari tako, da vem, če kdo brska po mojih stvareh. In nekdo je brskal po mojih stvareh.” Tjaša ji je lagala naravnost v obraz, kasneje pa povedala: “Se tudi ne sekiram, zato ker sta tudi Lina in Aljaž iskala Pratiko in sta po mojih stvareh brskala. Igra je, vsak se bori za glavno nagrado.” Franc pa se ni strinjal in se mu to ni zdelo normalno: “Da bi šel jaz brskat po eni stvari, ki ni moja. Pa kje vi živite?”

icon-expand Lina je preizkusila vse taktike, da bi našla krivca. FOTO: POP TV

Lina besni Lina je začela premišljevati, s kom je bila ta dan in kaj so počeli člani družine, a ni prišla do pravega zaključka. Lina: “Samo ne se čuditi, zakaj sem zoprna, pa če se mi slučajno ne bo dalo delati, j*** ga, uživajte v delu ... Mogoče bom pa glava, pa boste vsi na***li, ko boste delali 24 ur na dan.” Nato je poskusila potrkati še na slabo vest in Tadej se je odzval: “Jaz imam čisto vest, tako da če boš jezna name, si brez zveze.” Lina se je jezila, češ da lahko to reče vsak, Tadej pa je ugotavljal, da sta z Aljažem res za skupaj, saj sta oba maščevalna in ne znata prenesti poraza.

icon-expand Tadej je ugotavljal, da sta Lina in Aljaž res za skupaj. FOTO: POP TV

Napet dvoboj v znanju Aljaž se je po pričakovanjih odločil za dvoboj v znanju. Natalija Bratkovič je razložila pravila igre: “Preden pokažeta svoje znanje, se morata do vprašanj na klinih prebiti s premagovanjem ovir. Klini so označeni s številkami od 1 do 4, številka na izbranem klinu hkrati pomeni število doseženih točk in tudi zahtevnost vprašanja. Tisti, ki prvi zabije klin v mizo, lahko prebere svoje vprašanje in nanj odgovori.”

icon-expand Natalija Bratkovič FOTO: POP TV

Aljaž prvi do desetih točk Dvobojevalca sta se pognala po prva klina in hitrejši je bil Aljaž. Pravilno je odgovoril na vprašanje in prejel prve tri točke. V drugo je bil hitrejši Mattia, a se ni spomnil odgovora na vprašanje, zato je lahko na vprašanje odgovoril Aljaž in si prislužil še tri točke. Mattia je bil v tretje hitrejši in je tokrat pravilno odgovoril na vprašanje. Prislužil si je prve tri točke. Potem je bil Aljaž spet hitrejši, in ker je pravilno odgovoril na vprašanje za štiri točke, je postal zmagovalec dvoboja.

icon-expand Aljaževo veselje FOTO: POP TV

Aljaž presenečen, člani družine poklapani Mattia se je moral preseliti v hišo v gozdu, Aljaž pa je povedal: “Presenečen sem nad samim sabo. Toliko enih podatkov v zadnjih dveh dneh, da sem mislil, da bom vse zmešal med sabo. Lahko pa, da sem imel srečo.” Tekmovalci so se malce poklapani vrnili na posestvo. Aljaž kasneje: “Naj se me ostali kar malo bojijo. Mislim, da imam možnosti, da pridem tudi do finala.”

icon-expand Težek je bil korak ... FOTO: POP TV

Polona ima slabo vest Polona je bila razočarana, ko je zagledala Mattio. Polona: “Malo sem slabe volje, ker se počutim krivo, da je Mattia zdaj tukaj. Ker vem, da bi ga lahko dala za glavo družine, pa ga nisem." Mattia pa je bil optimističen: “Z Anžetom in Polono se dobro razumem. Stanko bom zdaj malo bolje spoznal, tako da se veselim.”

icon-expand Mattia v hiši v gozdu. FOTO: POP TV

Gino postane sumljiv Lina je Aljažu povedala, da je nekdo ukradel kamenček in da je vse preiskala. Aljaž: "Nekako me ne presenečajo taka dejanja. Vedeli smo, da se bo to dogajalo na kmetiji. Ni mi pa jasno, kdo bi lahko to naredil.” Se je pa Aljaž spomnil, da je Ginu omenil, da ima “eno stvar več v žepu”. Tjaša je medtem dobro skrila kamenček, nameravala pa se je še naprej normalno pogovarjati z Aljažem in Lino.

icon-expand Aljaž se je spomnil, da je Ginu namignil na dragoceno najdbo. FOTO: POP TV

Mattia s seboj odnesel Pratiko Tekmovalci so nato ugotovili, da jim je Mattia vzel Pratiko. Tadej je razkril, da je to vedel, a ga ni nameraval izdati, tudi Mattia se ni obremenjeval s tem, kaj si mislijo člani družine. Aljaž pa je hitro pomislil na to, da bi Anžetu ponudil nekaj, kar potrebuje, v zameno pa bi jim vrnil Pratiko.

icon-expand V gozd je šla tudi Pratika. FOTO: POP TV

Aljaž in Lina sumita tudi Karin Lina in Aljaž sta Tjaši zaupala, da jima je nekdo izmaknil kamenček, nato pa vpričo nje pregledovala sobo. Tjaša: “Niti posumila me nista.” Sta pa sumila Karin in Lina je prosila Tjašo, naj se gre z njo tuširat, da bosta z Aljažem preiskala njene stvari. Tjaša: “Aljaž in Lina po mojem mislita, da izkoriščata mene, ampak če smo realni, jaz tukaj izkoriščam vse.”

icon-expand Na posestvu so tudi lisice ... FOTO: POP TV

Aljažev načrt spodleti Aljaž je Anžetu povedal, da potrebujejo Pratiko, a je ta ni hotel izpustiti iz rok. Lahko se namreč zgodi, da bodo morali tudi gozdni stanovalci v areno. Aljaž mu je povedal, da lahko v zameno za Pratiko dobi imuniteto, a je Anže dvomil, da bi Aljažu to uspelo izvesti, njegovo ponudbo je obenem takoj omenil trojici sostanovalcev.

icon-expand Aljažu ni uspelo prepričati Anžeta. FOTO: POP TV

