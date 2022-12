Aljaž se bo uprl in razjezil Aneto

Finalni teden se ne bo pričel dobro za Ivana , ki bo moral zaradi poškodovanega prsta k zdravniku. Na posestvo se bo vrnil z napotki, da se ne sme naprezati. Danijela bo na zaplet gledala zelo realno, vedela bo, da ga bo tako lažje premagati. Danijela: " Vem, da tudi name ne bi nihče drugače gledal, če bi bila poškodovana."

Maja bo klobuk glave družine predala Aneti , ki se bo odločila narediti red na posestvu oziroma, kot se bo izrazila, doseči osnovne stvari. Ko bo Aljažu in Ivanu naročila, da morata pospraviti orodje, pa bo Aljaž izjavil: " Dol mi maha. " Pojasnil bo: " Jaz se počutim kar ponižanega, ko me nekdo poskuša komandirati."

Med Aljažem in Aneto bo spet napeto.

Kmečki list pa bo naznanil, da bodo finalisti izbrali vsak svojega porotnika. Ti bodo imeli v zadnjem tednu odločilno vlogo in Aljaž bo premišljeval: "Lažje dosežem to, da bom zmešal štrene, kot pa da bom našel osebo, ki bo poskusila mene spraviti naprej." In očitno namerava mešati štrene z Andreo.