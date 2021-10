Aljaž želi kljub izdajstvu dati novo priložnost Tjaši in Ginu

Na tokratnem glasovanju za drugega dvobojevalca – VOYO vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje – je Aljaž na lastni koži občutil izdajstvo. Zanj sta glasovala Gino in Tjaša , po tem dogodku pa je Gino postal Aljažev največji sovražnik. Enako ali morda še bolj je bila na sotekmovalca jezna njegova Lina . Zanimivo pa je bilo, da sta se domnevna sovražnika takoj po glasovanju pogovorila. Aljaž je Ginu povedal, da razume, zakaj mu je dal kamenček, in da je zanalašč rekel, da je njegov sovražnik. Aljaž: “ Ne sekiraj se za te besede, naj si ostali mislijo, kar hočejo. Samo Tjaši še povej. Tjašo je povsem zadelo v glavo. ”

A je Gino prišel do drugačnega zaključka: “Ne zaupam mu niti malo. Aljaževe besede me ne ganejo, edini strah, ki ga imam, je pred neko skrito nalogo v ozadju, ki vključuje neko maščevanje.” O pogovoru je povedal tudi Tjaši, ki je bila odločna: “Midva z Ginom ne potrebujeva Aljaža in Line, je pa fino, da vsak misli, da sodelujemo.”

Pogovor med Aljažem in Ginom ni ušel Lininemu pozornemu očesu in prizor ji ni bil niti najmanj všeč. Lina: “Počutim se kot eno navadno budalo, kot da bi me nekdo izdal. Jezna sem na Aljaža, ker mislim, da mi nekaj prikriva. Mislim, da imata nek dogovor z Ginom. Ampak ne vem, ali je to res ali ne.”