Ambrož Anžetu zaupal, kaj se dogaja med njim in Nino

Na Kmetiji, ki si jo lahko dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO, se dogajajo nenavadni preobrati. V izoliranem okolju vzniknejo nova čustva, sklepajo se nove zaveze in prijateljstva. V hiši v gozdu sta se Anže in Ambrož hitro povezala. V večernem zaupnem pogovoru je Ambrož Anžetu razkril svoja čustva, ki jih goji do Nine, in občutke, ki ga ob njej prevzemajo. Zdi se mu, da je končno našel pravo ljubezen, po kakršni je hrepenel. Meni, da sta si usojena in da bosta lahko tudi zunaj šova nadaljevala svojo romanco.

Kaj vse je zaupal, si poglejte v spodnjem videoposnetku.