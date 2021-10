Ambrož in Anže članom družine nastavila past, Romana kuje bojni načrt

Anže, ki je izgubil dvoboj proti Aljažu, ni zapustil Kmetije – dogajanje si lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO – temveč je odšel v hišo v gozdu, v kateri so ga pričakali Ambrož, Stanka in Jan. Lotil se je pisanja pisma izpadlega tekmovalca. V pismu je želel ostale člane družine spomniti na lepe trenutke, ki so jih preživeli skupaj, in s tem pokazal svojo miroljubno plat. Z novimi sostanovalci se je pogovoril le o tem, koga naj postavi za glavo družine. Jan bi za glavo postavil Franca, Ambrož bi Nino.

Do ograje sta hrano tokrat Ambrožu nesla Aljaž in Tadej. Burek in mleko sta razveselila Ambroža, čeprav je bil presenečen, da mu je dobrote prinesel prav Aljaž. Aljaža je zanimalo, kaj počne na samem – opazil je, da je Ambrož shujšal, a da se mu zdi, da se dobro drži. Ambrož in Anže sta Tadeju in Aljažu naložila zgodbo o tem, kako grozne so razmere za življenje v hiši v gozdu, in s tem nekoliko prestrašila Aljaža in Tadeja, ki sta zdaj še bolj prepričana, da si tja ne želita.

Aljaž in Tadej do ograje

Anže je v pismu za vsakega našel nekaj toplih besed in vsem poslal lepe želje. Nikogar ni skritiziral, našel je srednjo pot. "Sem rekel, da ti ga bom zafiksiral, in ti ga bom. Mat kurba," je zapisal na koncu in s tem dal vedeti, da je za glavo družine znova izbral njega.

Gospodarica Nada je k sebi poklicala glavo družine in Franca je odpeljala v bližino hiše v gozdu. Francu je izročila kose in nova naloga bo košnja travnika v bližini hiše. V hiši v gozdu je medtem zavladala panika, saj so se prestrašili, da jih bo Franc razkrinkal.

Nina se je s Polono pogovarjala na samem in vztrajala, da bi šla rada domov. Pri mizi se namerava javiti za prvo dvobojevalko in Polono je prosila, da bi šla z njo v areno. Nina si želi, da bi zapustila posestvo in se pridružila Ambrožu ter za glavo družine določila Polono. Tako bi zaščitila tekmovalce, s katerimi je prišla na posestvo, prepričana pa je, da bi to pripomoglo tudi k temu, da bi šla Romana prej ven. Medtem je na drugi strani posestva pogovor o naslednjem glasovanju o prvem dvobojevalcu potekal med Aljažem, Romano in Karin. Aljaž je razkril, da je za zdaj 'favoritka' Romana, kot drugo dvobojevalko pa bi najraje videl Polono.

Ambrož in Anže sta k ograji poklicala glavo družine in Nino. Nina je zaupala, da bi bila srečnejša, če bi bila na isti strani ograje. Povprašala sta o tedenski nalogi, ki pa je načenjala Aljaževe živce. Romana se mu je zdela premalo zagnana in preveč sproščena, saj je ves čas prepevala.

Kasneje so Karin, Tjaša, Romana in Lina prosti trenutek izkoristile za klepet. Razlog je bil nedaven konflikt med Romano in Nino. Romana jim je povedala, da ji je Nina zaupala, da menda vsi menijo, da se vsem prilizuje. Pri dekletih je želela preveriti, ali to drži. Karin ji je v obraz povedala, da se ji zdi naivna. Tjaša ji je zaupala, da z Nino še nikoli ni govorila o njej in ji zato sploh ni jasno, kako bi ji lahko Nina povedala, da ima kaj proti njej. Lina v zavezništvo z Romano ne verjame, saj je prepričana, da ne razmišlja s svojo glavo in se lahko kadar koli obrne. Romana je v zameno za iskrenost z njimi delila vse, kar je izvedela od Ambroža in Nine. Na glas je povedala, da se želi znebiti Nine.

Stanka in Jan se morata skriti

Ker bodo člani družine del tedenske naloge opravljali na travniku v bližini hiše v gozdu, se morata Jan in Stanka za ta čas nekam skriti. Ko so jedli na terasi, so nenadoma slišali člane družine, kako so se približevali, Stanka in Jan pa sta pobegnila v hišo. Kako dolgo se bosta uspešno skrivala?

Ambrož in Anže sta se zvečer odpravila na travnik nastavit sporočila. Našla sta 'popolne kraje' in se veselita zapletov, ki se obetajo.

Skrivno sporočilo za Tjašo

Na posestvu se je dogajalo okoli Tjaše. V svojem zvezku je našla sporočilo skrivnega oboževalca. Popolnoma presenečena je bila in razmišljala je, da jo ima nekdo za norca. "Kdo ve, kje imaš skrit (zvezek, op. p.)?" ji je odvrnil Gino in se nasmihal. Tjaša se je odločila pisavo primerjati s pisavo v pismih – pa bo ugotovila, čigavo je pismo?

Franc zabava družino, Lino preseneti klic stricev iz ozadja

Čeprav so bili člani družine utrujeni, jih je Franc sklical k mizi. Zabavo je zmotilo zvonjenje telefona. Oglasila se je Lina. "Čas je, da se nekomu maščuješ. Dobro poslušaj namig. Brez nje ni življenja. Mi pa kot strumna vojska drug ob drugem stojimo in je ven ne izpustimo. Med nami te bo jutri čakal namig. Od blizu poglej, dobro je skrit," so povedali strici iz ozadja. Lina si je skušala zapomniti, a je bilo preveč dejavnikov in ni prepričana, da je vse razumela.

Bo vedela, kje in kaj iskati? Kako se bo odvijala tedenska naloga in komu bo Romana razkrila, da ve, da sta z Ambrožem v gozdu Jan in Stanka? Ne zamudite – jutri ob 21.00 na POP TV ali že zdaj na VOYO.