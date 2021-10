Ambrož izločen iz igre: Karma ima dolgo palico

Stanka in Polona sta prejeli enako število glasov in dobili imuniteto. Trojica je lahko zato brez težav uresničila svoj načrt in izločila Ambroža. Na posestvu pa je slavila Tadejeva ekipa, toda Franc ni bil navdušen nad nagrado.

Majda brez ekipe Člani družine so zvečer še enkrat sedli na mizo, da bi enemu od prebivalcev hiše v gozdu podelili imuniteto. Imena so zapisali na listke, ki so jih dali v škatlo. Naslednje jutro so se posvetili zadnjim detajlom na koruznjakih. Majda je lahko računala samo na Tjašino pomoč, saj sta se oba dvobojevalca učila, Lina je pri tem pomagala Aljažu, Nina pa je bila v kuhinji.

icon-expand Majda in Tjaša sami pri koruznjaku. FOTO: POP TV

Grožnje Karin Karin se je pritoževala, ker je Lina navsezgodaj zjutraj razgrajala. Prepričana je bila, da je to počela nalašč, ker je bila jezna zaradi glasovanja. Karin: “Grozila sta z besedami že Majdi, ko je dala kamenček Aljažu, češ da bo ona naslednji teden na tapeti. Isto meni včeraj.” Aljaž je napovedal: “Ko pridem nazaj, bolje da vsi spijo kot zajci, po par sekund, da bodo vedeli, kaj se okoli njih dogaja, pa naj bodo obrnjeni proti vetru, da bodo vedeli, kdaj pride nevarnost.”

icon-expand Karin je razkrila, da sta ji Aljaž in Lina grozila. FOTO: POP TV

Straniščne zgodbe Ambrož je svojim sotrpinom pripravljal bogat zajtrk. Polona: “Ja, ja, ja, ti se kar prilizuj s tem zajtrkom. Nikamor ne boš prišel.” Povedala je, da ji gre strašno na živce in komaj čaka, da bo fotografije sotekmovalcev, ki jih je odnesel na stranišče, vrnila v hišo, njegovo pa vrgla stran. Ambrož je takoj opazil, da fotografije Mattie ni več na stranišču. Šel je po njo in jo nesel nazaj, a je Polona ponovila vajo in jo skrila med svoje osebne stvari.

icon-expand Mattia se je 'sprehajal'. FOTO: POP TV

Imuniteta Poloni in Stanki Gozdni stanovalci so odprli škatlo in začeli s preštevanjem glasov. Polona in Stanka sta dobili enako število glasov, zatorej sta obe dobili imuniteto. Polona: “To pomeni, da sva obe varni in da bo danes moško izločanje.” Ambrož je povedal: “Če grem zdaj ali pa jutri ali kadarkoli. Za mene je tukaj vsak dan zmaga. Jaz sem zase že tako ali tako zmagal, ko sem spoznal Nino.”

icon-expand Polona in Stanka sta dobili enako število glasov. FOTO: POP TV

Nadi ne teknejo bikova jajca Na posestvo je prišla gospodarica Nada in najprej se je oglasila v kuhinji. Nada: “Kako diši.” Ni ji bilo všeč, ko je morala predjed Tadejeve ekipe poskusiti brez pribora, poleg tega se ji je zdela presuha. Sumničava je bila tudi do glavne jedi. Majdina ekipa je pripravila namaz, ki se je Nadi zdel identičen namazu Tadejeve ekipe. Bila pa ji je všeč tortilja, le da je pogrešala omako. Ko je Lina postregla rulado, se je Nada spraševala, kje so dobili gozdne sadeže.

icon-expand Nada tokrat ni bila navdušena nad kulinaričnim delom naloge. FOTO: POP TV

Ambrož mora domov Gozdni stanovalci so nato glasovali za izselitev enega izmed njih. Ambrož je povedal, da je želel glasovati za osebo, ki ima imuniteto, in da mora zaradi tega glas nameniti Anžetu. Slednji mu je glas vrnil, saj ni imel druge izbire. Polona je svoj glas namenila Ambrožu: “Zato ker ne komunicirava. Nimava si nič več za povedati.” Stanka je zapečatila njegovo usodo, pojasnila je, da je prelomil svojo obljubo, ki jo je dal njej in Janu. Ambrož pa je kasneje povedal, da je Jan sam izrazil željo, naj pozdravi Nino, takrat pa je bila poleg tudi Romana. Stanka, ki tega očitno ni vedela, pa je nadaljevala: “Verjela sva ti oba, nasedla sva ti oba. Igram isto igro kot ti.” Ambrož je povedal: “Nič zato, jaz nisem nič jezen, to je vse igra.” A je kasneje povedal tudi: “Jaz sem Stanki zaupal, cel teden je govorila, da mi zaupa ... Ampak očitno so tudi starejši ljudje lahko pokvarjeni.” Anže se mu je zahvalil za doprinos na posestvu in v gozdu, pa tudi za to, da je skrbel za pozitivno vzdušje, toda Ambrožu njegove besede niso kaj dosti pomenile. Ambrož: “Karma ima dolgo palico.”

icon-expand Trojica se je brez težav znebila Ambroža. FOTO: POP TV

Nadi je bolj všeč Milka Nada je medtem ocenila še koruznjaka. Majdo je spomnila, da bi morala kot glava družine poskrbeti za to, da bi delali vsi člani njene ekipe. Ko ji je Majda povedala, da je koruznjak traktor, se je začudila in ekipo opozorila, da manjkajo detajli. Nada: “Vsak dan se pripeljem s traktorjem, ampak mojega očitno še niso pogledali.” Milka, koruznjak Tadejeve ekipe, je bila Nadi bolj všeč. Nada: “Če je šlo pri hrani za nianse, je šlo tukaj za izvirnost.” Zmagala je Tadejeva ekipa.

icon-expand Veselje Tadejeve ekipe. FOTO: POP TV

‘Jaz mu jesti ne bi dal’ Majda je očitala Mattiu, češ da bi bilo morda vse drugače, če bi vsi sodelovali. Mattia je bil namreč kritičen do koruznjaka, češ da je nagnjen kot stolp v Pisi. Franc je bil iskren: “Jaz mu jesti ne bi dal.”

icon-expand Mattia bi ostal brez hrane, če bi bil Franc glava družine. FOTO: POP TV

Franca ne navdušiš s hamburgerjem Gospodarica Nada je zmagovalno skupino presenetila s hamburgerji, a Francu nagrada ni bila všeč. Bolj bi se razveselil litra vina. Majdina ekipa, ki je ostala brez nagrade, je medtem napadla lubenico in Lini se je zdelo, da so kljub porazu zelo povezani.

icon-expand Franc je svoj hamburger pustil na mizi. FOTO: POP TV

Polona noče spati z Aljažem Polona in Anže sta se medtem kregala, kje bo spal Aljaž, če bo poražen v dvoboju. Polona: “Aljaž ne bo spal zraven mene, ker me bo po moje ponoči zadavil.” Na koncu sta sklenila, da se bo kar sam odločil, kje bo spal.

icon-expand Pogajanja za postelje. FOTO: POP TV

Preizkus znanja v kajži Aljaž je pred odhodom v kajžo Lini izročil kamenček maščevanja, nato sta se z Mattio poslovila. Gino bi si seveda želel, da bi se vrnil Mattia: “Se mi zdi, da bo manj problemov.” Franca ni zanimalo, kdo se bo vrnil: “Tu prijatelejev ni. Škoda govoriti.” Mattia je v kajži izrazil željo, da Aljaž ne bi izbral dvoboja v znanju, nakar sta si dvobojevalca začela zastavljati vprašanja, a sta se pri tem oba pretvarjala, češ da ne poznata odgovorov nanje.

icon-expand Lisjaka v kajži. FOTO: POP TV

