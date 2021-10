Ambrož: Nina je moja sanjska punca

Jaz nisem hotel tega naprej poglabljati, nisem človek, ki bi se kregal. Marsikaj sem požrl v življenju, na kmetiji prav tako, ampak Jan je to pozabil omeniti. On je že pred časom hotel hotel iti domov. Že drugi dan je začel o tem govoriti, pa ga je Stanka prepričevala in tudi jaz sem mu rekel, da naj še ostane. Ampak njegova želja po odhodu domov je bila veliko večja, kot smo si mi mislili. Sem ga pa poklical in sva se pogovarjala, tako da sva v stikih.

Tvojo usodo so zapečatili tvoji sostanovalci v gozdu. Stanka je povedala, da ti svoj glas namenja zato, ker si izdal njo in Jana. Kasneje si razkril, da te je Jan sam prosil, če bi lahko pozdravil Nino. Zakaj tega nisi povedal Stanki in že prej Janu, ter se tako morda ognil izločitvi?

Anže te je pred odhodom pohvalil za doprinos na posestvu in v gozdu, pa tudi za pozitivno vzdušje. Se ti zdi, da bi lahko daleč prišel z bolj zvito igro, taktiziranjem in lobiranjem?

Jaz sem ostal zvest samemu sebi, nisem bil hinavski, nisem šel v noben klan, da bi se s kom povezal. Razmišljal sem s svojo glavo, res pa je, da nisem imel nobene taktike. Moja taktika je bila vseskozi moč, ampak nihče ni hotel iti na moč. Očitno so tekmovalci v meni videli nekaj več, kot pa imajo sami. Jaz sem ostal zvest samemu sebi in to mi je najbolj pomembno. Se mi zdi, da so me tudi gledalci sprejeli, nisem bil hinavski, nisem se kregal ali spletkaril. Sem to, kar sem, in to sem tudi pokazal. Delaven, spoštljiv, znam prisluhniti, pošten in pozitivno naravnan ... Probleme je treba vedno z nasmeškom reševati, z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.

Pred odhodom si povedal, da denar nič ne pomeni, da si v šovu dobil ljubezen. Nina je za naš portal že povedala, da sta ostala par tudi po koncu snemanja, in da je našla svojega sanjskega moškega. Kaj bi ti lahko povedal o Nini, sedaj ko sta se bolj spoznala v realnem življenju?

Meni denar v življenju ne pomeni nič. To je samo nujno zlo. Več kot ga imaš, bolj si pokvarjen. In res je, v šovu sem našel svojo ljubezen. Na začetku šova sem rekel, da se ne bom zapletal z nobeno punco. Lahko jemo skupaj, karkoli lahko počnemo skupaj, ampak zapletal se ne bom, in ravno to se je zgodilo. Zarečenega kruha se največ poje. Nina je tudi moja sanjska punca. Ima težko zgodbo za seboj, v življenju je dala že veliko zadev skozi, se pravi težkih življenjskih zadev. Zdaj že gledava na prihodnost, da bova pod eno streho, sem že začel urejati stvari za svojo hiško. Vse poteka tekoče, imava že načrte za prihodnost. Ne moreš shajati, če nimaš neke skupne vizije v življenju.