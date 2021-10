Ambrož poraženec dvoboja, a ne odhaja domov

Mattiu Rutarju se je obrestovala odločitev za dvoboj v spretnosti, saj je gladko premagal Ambroža Vahna Kralja. Toda slednji ne odhaja domov, pač pa se je pridružil Janu Knezu in Stanki Tokić, ki sta prav tako dobila drugo priložnost.

Nina pogreša Ambroža Nina vso noč ni spala zaradi komarjev, za katere je po navadi poskrbel Ambrož. Začela jih je loviti, medtem pa prosila, da bi se njen dragi vrnil. Ambrož pa se je jezil na Mattio, ki je bil pred dvobojem razigran in mu je nagajal. Primorec ni podcenjeval svojega nasprotnika, upal je, da bo sreča na njegovi strani. Mattia: “Jaz vem, da sem tukaj eden največjih konkurentov ali pa največji.” Dobil pa je še večjo motivacijo, da najde sporočilo stricev iz ozadja: “Mogoče je pa to moja vstopnica v finale.” Spremljajte Kmetijo tudi na VOYO, ki vam omogoča ekskluzivni enodnevni predogled vsake oddaje.

icon-expand Nina na lovu za komarji. FOTO: POP TV

Upornik Anže in zvita Karin Tadej je medtem presenečen poslušal Anžeta, ko mu je ta razlagal, da Gino, Tjaša, Aljaž in Lina držijo skupaj. Anže je povedal, da ne bo upošteval Aljaževih želja: “Hoče izsiliti igro, tako da on kontrolira več kot polovico kamenčkov.” Tudi Karin je igrala zvito. Povedala je, da je vedno sodelovala z Aljažem in Lino, zato da je zaščitila samo sebe. Imela pa je občutek, da se Aljaž boji, da bi postal drugi dvobojevalec, saj se Pratike še ni naučil, obenem se zaveda, da so nekateri tekmovalci močnejši od njega.

icon-expand Taktizerja, med njima pa zvita Karin. FOTO: POP TV

Ambrož je takoj razvozlal uganko Mattia je Ambrožu zaupal svojo skrivnost in ta je takoj ugotovil, na katero mesto namiguje sporočilo, a mu tega ni zaupal. Povedal pa mu je, da bi moral to zadržati zase. Mattia: “Ampak nikjer ne piše, da jaz tega ne smem.” Kasneje je Mattia dodal: “Tako ali tako ga bom poslal domov, tako da mu odgovor na pismo nič ne pomaga.” Ambrož pa se je odločil, da bo v primeru poraza skrivnost zaupal Nini.

icon-expand Ambrož je takoj uganil, za kaj gre. FOTO: POP TV

Franc bi v dvoboj poslal Aljaža Lina je tuhtala, da Mattia morda sploh ne bo šel v dvoboj. Franc bi bil za to, da bi šel v dvoboj prav njen Aljaž, saj sta kot par izredno močna. Franc: “Če se toliko učita to Pratiko, pa naj gresta, pa se naj dokažeta.” Napovedal je še, da bo prav Aljaž prihodnji teden dobil največ kamenčkov.

icon-expand Franc se zaveda, da sta Aljaž in Lina skupaj zelo močna. FOTO: POP TV

'Pa kje vi živite?' Aljaž je Nataliji Bratkovič zaupal, da so ta teden dvobojevalca izbrali taktično, sicer pa naj bi o tem odločala tudi delavnost posameznika. Franc se je takoj pritožil, da je treba tudi delati: “Zdaj bomo gledali na taktiko, živali bodo pa lačne. Pa kje vi živite?” Medtem ko so tekmovalci v areni čakali na dvoboj, sta v hišo v gozdu prišla Jan Knez in Stanka Tokić.

icon-expand Franc se je jezil, kajti taktika ne nahrani živali. FOTO: POP TV

Ambrož uspešnejši v prvem delu dvoboja Mattia je kot drugi dvobojevalec izbral spretnost. Igra Frača je od dvobojevalcev poleg spretnosti zahtevala še dober spomin. Vsak je moral s fračo v petih minutah čim bolje podreti sestavljanko svojega nasprotnika, nato pa svojo postaviti nazaj. Ambrož je prvi uspel podreti del sestavljanke, kmalu zatem mu je uspel še en dober met.

icon-expand Ambrož je bil uspešnejši pri streljanju s fračo. FOTO: POP TV

Druga priložnost za Stanko in Jana Jan in Stanka sta našla pismo, v katerem je pisalo: “Vsi si v življenju zaslužijo drugo priložnost, vi ste jo dobili. Vaša prva naloga je, da ostanete skriti pred člani družine na posestvu.” Stanka: “Z Janom sva dobila drugo možnost. Upam, da jo bova izkoristila.” Ugotavljala pa je, da bo skrivanje težka naloga, saj je v bližini hiše v gozdu delavnica.

icon-expand Jan in Stanka sta se naselila v hiši v gozdu. FOTO: POP TV

Mattia izredno hiter pri sestavljanju Mattia je nato uspel delno podreti Ambroževo sestavljanko. Nato se je pet minut izteklo in lotiti sta se morala sestavljanja. Mattia je bil pri tem izredno hiter in je prehitel Ambroža. Slednji je ob porazu povedal: “Jaz vem, da je to vse igra, da je to šov. Jaz si tega nič k srcu ne jemljem tako, kot si drugi jemljejo. Jaz grem z dvignjeno glavo, z nasmehom ven.”

icon-expand Mattia je premagal Ambroža. FOTO: POP TV

Ambrož ne odide domov Nakar je Natalija presenetila družino: “Dragi moji, z današnjim dnem se odpira hiša v gozdu. Ambrož, to pomeni, da kot poraženec dvoboja danes ne odhajaš domov, moraš pa nemudoma areno zapustiti.” Ambrož je tako odšel brez slovesa od Nine, Mattia pa se je pridružil sotekmovalcem in se na hitro opravičil Nini, ker je porazil njenega dragega. Natalija je še povedala: “Za vami je prvih pet tednov skupnega življenja in seveda tudi borbe za glavno nagrado. S tem pa vstopamo v drugo, bolj zahtevno fazo tekmovanja.” Zaželela jim je vso srečo, saj jo bodo še kako potrebovali.

icon-expand Natalija je naznanila, da se odpira hiša v gozdu, kamor se je odpravil Ambrož. FOTO: POP TV

Stanka ne zaupa Ambrožu Ko se je Ambrož približeval hiši v gozdu, sta se Jan in Stanka skrila, a ju je seveda našel. Bila sta presenečena nad tem, da je bil poražen v dvoboju. Ko mu je Jan prebral pismo, je Ambrož v hipu postal boljše volje. Stanka pa je povedala, da Ambrožu ne zaupa in da bo njo in Jana izdal. Sumila je, da ima morda nalogo.

icon-expand Ambrož je v hipu postal boljše volje. FOTO: POP TV

'Naj malo vohajo' Gino, Tjaša, Aljaž in Lina pa so se na samem veselili, ker je bila njihova taktika uspešna. Niso pa vedeli, ali je Ambrož še v igri za glavno nagrado ali ne. Aljaž je bil mnenja, da bo moral pred tem opraviti neko nalogo. Ambrož pa je pobral fotografije četverice, ki se mu je zamerila, in jih postavil na stranišče na štrbunk. Ambrož: “Naj malo vohajo, kako je fino, ko greš ***." In je šel na veliko potrebo.

icon-expand Ambrož je fotografije štirih tekmovalcev odnesel na stranišče in ... FOTO: POP TV

Topot ni toplota Mattia je svojo skrivnost zaupal še Tadeju, ki pa mu ni bilo nič jasno. Še manj, ko je Mattia začel razlagati, da topot pomeni toplota. Zato je napačno sklepal, da gre za posteljo. Kasneje sta le ugotovila, da ne gre za toploto, medtem pa sedela prav nad mošnjičkom, ki sta ga iskala.

icon-expand Ko je rešitev uganke na dosegu roke ... FOTO: POP TV

Nina in Ambrož zopet objeta Nina in Romana sta bili veseli, ker Ambrož ni šel domov. Ko ju je Tilen seznanil, da ju nekaj čaka pri ograji, sta stekli tja. Nina in Ambrož sta splezala po ograji in si padla v objem. Povedali sta mu, da njuni sotekmovalci niso najbolj veseli, ker ni šel domov, on pa ju je prosil za hrano: “Nekaj mi bosta morali pripraviti.”

icon-expand Nina in Ambrož ... in ograja. FOTO: POP TV

Aljaž vzame Romano na piko Ko se je Romana izgovorila, da so ji strici iz ozadja naročili, da mora Ambrožu priskrbeti hrano, je bila deležna grdih pogledov. Aljaž: “Ta Romana misli, da smo mi vsi po juhi priplavali.” Povedal ji je, da se mu ne zdi prav, ker so družina in bi se morali o tem dogovoriti. Poleg tega bo Ambrož cele dneve poležaval in mu ne bo treba opravljati naloge. Aljaž: “Jaz mislim, da bi bilo to kar nam ostane od kosila povsem dovolj.” Kasneje je še povedal, da je Romana slabo ocenila situacijo in jo bodo po hitrem postopku poslali domov.

icon-expand Aljaž ni verjel Romani. FOTO: POP TV

'Da se človek tako hitro spremeni' Nina je zvečer pri ograji čakala Ambroža, ki je prišel s svečko, da bi z njo odganjal komarje. Nina mu je povedala: “Ne vem, če bom še dolgo tu ... Ker je grozna situacija.” Zaupala mu je, da mu nihče ne privošči, da se vrne: “Začelo se je govoriti na glas, da je bilo toliko truda vloženega v to, da greš, ampak si še vedno tu ... Toliko da veš, koliko sovražnikov imaš v bistvu notri. Dosti več, kot si misliš.” Ambrož je bil presenečen in malce razočaran: “Ne vem, kaj naj si mislim. Da se človek tako hitro spremeni.” Bal se je za Nino in napovedal, da bo preskočil ograjo, če bo kdo šel predaleč.

icon-expand Ambrož je bil razočaran nad tekmovalci. FOTO: POP TV

