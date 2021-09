Med Nino in Ambrožem iskrice in poljub. Bo iskrivo tudi jutro?

Večer po izločitvenem dvoboju so se člani družine ob ognju igrali resnica ali izziv. Igra je prinesla obilico zabave, med Nino in Ambrožem pa se je kar iskrilo. Nina je izziv vzela zares in Ambrožu pritisnila poljubček, ki ga še dolgo ne bo pozabil.

Kmetijo lahko spremljate od ponedeljka do petka na POP TV, že en dan prej pa so epizode na voljo na VOYO. Led je bil med večerno igro prebit. Na Kmetiji, ki si jo lahko že dan pred predvajanjem na televiziji ogledate na VOYO, bo tudi jutro po izločitvenem dvoboju za Ambroža in Nino nadvse prijetno, saj bosta noč preživela skupaj in Ambrož bo razkril svoje občutke. Če je za nekatere dogajanje prijetno, je za druge malce bolj napeto. Tekmovalci namreč drug za drugim prejemajo skrivne naloge in sporočila. Mario je prav posebno sporočilo, ki ji ga niso napisali strici iz ozadja, odgnalo v hišo za goste, kar bo sprožilo številna vprašanja pri ostalih članih družine. Bo pa pismo stricev iz ozadja prejela Polona, ki se bo razvozlavanja skrivnosti lotila na edinstven način. Kdo bo postal novi glava družine in ali bo Poloni uspelo razvozlati skrivnost? Kako se bosta s čustvi spopadla Ambrož in Nina? Ne zamudite nocoj ob 21.00 ali pa si že zdaj oglejte na VOYO. icon-link Kmetija FOTO: POP TV