Ambrož v solzah: Tako srce, kot ga je imel brat …

Ambrožu je uspelo odkleniti skrinjico, a ni bil prepričan, kaj naj s tem, kar je v njej našel, stori. Povedati drugim članom družine ali ne? V glavo so se mu prikradle temne misli. "Ni me strah imunitete, ampak da bi me drugi grdo gledali," je ugotavljal s solzami v očeh, saj da se z drugimi člani družine dobro razume in je že stkal prijateljske vezi. "Mogoče pa je čas, da grem domov." Ni mu dalo miru. "Če je kaj dobrega, potem je za tem moj brat," je pomislil in se odprl. "Brat me je naučil, da ne smeš popuščati v življenju. Brat se ni nikoli oziral, kaj je kdo rekel … Tako srce, kot ga je imel brat …" Ambroževega brata ni več. Ostali so le še on in starša. Ob spominih nanj so mu po licih spolzele solze.

