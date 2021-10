Ambroža grdo izigrali, prvi dvobojevalec napovedal sabotažo

Taktiziranja na eni strani ograje, umazana igra na drugi strani oddaje. Boj za obstanek in zmago je vse bolj trd, za vse se tudi ne bo po načrtih izšlo glasovanje o prvem dvobojevalcu. Ambrožu so pripravili v gozdu pravo past, za nekaj smeha na posestvu pa je tokrat poskrbela Majda.

Dogajanje na Kmetiji je vedno pestro in radovedni si ga lahko ogledate na VOYO že dan pred predvajanjem na televiziji. A ne le na posestvu, tudi v hiši v gozdu se dogajajo spletke. Vendar ne za vse – Ambrož za zdaj še igra razmeroma pošteno igro in ni povezan v nikakršen klan. Kot je zaupal, čuti kup negativne energije, kar ga duši. Zato zjutraj bojda rad postavi stol sredi travnika na sonce in si vzame nekaj trenutkov zase. Kot je povedal, se zaveda, da so naslednji dnevi odločilni in želi biti karseda pripravljen.

icon-expand Ambrož zjutraj na travniku nabira energijo. FOTO: POP TV

Na posestvu je medtem Majda iskala način, kako motivirati družino, vendar je že takoj naletela na odpor vseh, ki niso člani njene ekipe. "Odkar ima klobuk, je Majda čisto drugačna," je ugotavljal Franc. "Hodi naokoli kot general." Majda pa je kar vpila in preklinjala. Tadejeva ekipa suvereno, v Majdini vlada zmeda Ekipi sta se naposled lotili dela. Tadej je kot glava družina, ki vodi eno ekipo, za vodjo projekta določil Franca. Ta ima dogajanje očitno pod nadzorom in prepričan je, da imajo več kot dovolj časa za izvedbo naloge. Majda, ki ji je kot drugi glavi družine zaupana druga ekipa, ima že v začetku nekaj težav. Lina in Aljaž sta jo zasula z vprašanji in pričakovala, da bo znala odločiti, kako naj se lotijo dela, a se to ni zgodilo.

Taktiziranje na vseh straneh Na travniku so Polona, Anže in Stanka kovali načrt za konec tedna, kako se znebiti Ambroža. Anže in Polona sta predlagala, da bi se Ambrožu zlagali, da se je Anže neprimerno dotikal Polone, 'novico' naj bi mu zaupala Stanka. Stanka je pripravljena sodelovati in želi igrati igro do konca.

Na posestvu so se Romana, Lina in Tjaša pogovarjale o delitvi kamenčkov. Lina si želi čim več članov družine prepričati, naj glasujejo za Franca. Zdi se ji, da zdaj končno lahko zaupa Romani. Tjaša je povezala določene dogodke med seboj in ne zaupa več nikomur, niti Lini, kaj šele Romani. Tadej se je glede glasovanja pogovarjal z Mattio in Ginom. Zaupal jima je, da naj bi bil Aljaž prvi dvobojevalec, Mattia pa naj bi se javil kot drugi, s tem pa bi bil Gino zaščiten. Kateri od načrtov bo uresničen? Prispela je zadnja sestavina Gospodarica Nadja je na kljuko vrat na posestvo obesila surovine, ki jih morajo uporabiti pri pripravi jedi v sklopu tedenske naloge. Zadnja sestavina so bila bikovi prašniki. "Aaaaa, kaj pa naj s tem!" se je zgražala Majda, ostali člani pa tudi niso bili najbolj navdušeni.

icon-expand Glasovanje je bilo popolnoma nepredvidljivo. FOTO: POP TV

Čas za glasovanje Na posestvo je prispela voditeljica Natalija in razložila, da lahko vsi glasujejo za kogarkoli, imuniteto imata le Majda in Tadej. Tokrat bodo glasovali 'cikcak' – en član Majdine in član Tadejeve ekipe. Franc je glasoval prvi in kamenček podal Nini. Lina je glasovala za Mattio. Enako tudi Tilen, Aljaž, Romana, Tjaša, Gino. Mattia je svojega postavil pred Aljaža. Karin je glasovala za Aljaža, Nina za Karin, Tadej je glasoval za Aljaža, Majda pa za Mattio. Vse kamenčke je sprejel mirno, Majdin komentar, da se izmika delu, pa ga je pošteno pogrel. Označil jo je za slabo vodjo, ki ne zna voditi ekipe, ne daje jasnih navodil. Hkrati je napovedal, da bo ta teden sabotiral nalogo. "Zakaj bi zapravljal čas, če se moram učiti in vaditi," je še dodal.

icon-expand Grda igra Polone, Anžeta in Stanke. FOTO: POP TV

Taktiziranje v gozdu V gozdu predvidevajo, da bo tokrat ženski dvoboj, Polona si želi, da je zaščiten Mattia. Anže je predvideval, da bo iz vsake skupine po en tekmovalec, Ambrož pa si je zaželel le eno, da bi v hišo v gozdu prišla Nina. Če bodo preostali trije realizirali svoj plan, bi Ambrož hišo v gozdu zapustil dan preden bi Nina prišla v gozd. Ko bi le poznali resnico ...

icon-expand Smeh je pol zdravja, pravijo. FOTO: POP TV

Med poležavanjem … Na posestvu so ugotavljali, da je igra vse bolj umazana. Mattia je komentiral le, da komaj čaka, da vidi, kdo bo drugi dvobojevalec, saj se mu zdi, da se nihče ne želi zares pomeriti z njim. Ginu je bilo hudo, ker Mattia pozna že od prej. Franca sta Tadej in Gino označila za dvoličneža, Franc pa je ugotavljal, da se Tadej "že dva tedna šverca" in da igra dobro igro. Dejstvo je, da na Kmetiji nihče več ne zaupa nikomur.

icon-expand Polona, Ambrož in Stanka so Ambrožu nastavili zanko. FOTO: POP TV

Taktična igra v gozdu Polona in Anže sta nekoliko spremenila načrt in zaigrala drugačen prizor od tistega, ki sta ga najprej načrtovala – zaigrala sta spor zaradi tobaka. Ambrož je ob opazovanju spora kar skakljal od sreče. "Gledam Ambroža, kako naseda, kot mali otrok, ki mu daš čokolado," se je norčevala Stanka. Vendar pa je Ambrož le modro molčal. Na eni strani ograje so igrali taktične igre, na drugi strani pa bi morali člani družine na posestvu s polno paro opravljati tedensko nalogo. Temu ni bilo ravno tako, saj je Majda sredi belega dne zaspala.

Poleg tega tudi Mattia ni sodeloval pri nalogi, ampak se je učil Pratiko. Predvideva, da mu bodo za nasprotnika določili Tadeja, ta pa mu je že pred časom povedal, da bi z njim tekmoval le v Pratiki. Zvečer znova v ospredju romantika Padel je mrak in Ambrož in Nina sta si privoščila nov romantičen zmenek na ograji. Nina je zaupala, da je prvi dvobojevalec postal Mattia in da se šušlja, da bo drugi Franc ali Tadej. Tjaša in Gino sta se medtem pogovarjala o tem, kako sta izbrala močan par za sodelovanje. "Lina ima tako hinavski izraz, da ne moreš zaupati," je Tjaša razlagala Ginu. Ob ognju sta se Tilen in Franc znova lotila Majde. Bikove prašnike sta si zatlačila v spodnjice in se norčevala iz nje. Vzela jima jih je in odnesla v kuhinjo, saj je priprava bikovih prašnikov del tedenske naloge. Majda je tako postala tarča posmeha in člani njene ekipe so se vse bolj upirali. Bodo sploh želeli še sodelovati z njo? Obeta se nov dan, poln nepričakovanih dogodkov. Na posestvo bo voditeljica Natalija prispela ob nepričakovani uri, taktiziranje bo doseglo nov nivo. Kdo bo moral v areno?