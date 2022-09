Andrea je bila rojena kot interspolna oseba: Sramovali so se, ker obstajam

Pričakovala je, da jo bo sotekmovalec vsaj vprašal, če je v redu, a tega ni dočakala. Prav zaradi Ivana je v tem tednu, kot je povedala, padla na dno. Sotekmovalec jo je namreč vprašal, zakaj je pripravila tako skromen zajtrk. Andrea: "To je bilo tako nehvaležno in tako grdo od njega." Pojasnila je, da sicer ne joče, tokrat pa ni mogla zadržati solz. Dogodek jo je namreč spomnil na odnos z očetom, ki se mu je ves čas poskušala dokazovati.

Razkrila je, da je bila rojena kot interspolna oseba. Andrea: "Ko sem bila rojena, sem imela oznake obeh spolov." Ves čas se je spraševala, zakaj je drugačna, a ni našla odgovorov. Mama ni želela govoriti o tem, njen oče pa je bil do nje zelo nasilen. Dvakrat jo je vrgel iz hiše, zato je morala spati na mrzlem, v parku. Ko se je vrnila, jo je vprašal, če se je kaj naučila iz svojih napak. Andrea: "Glavna napaka je bila, da sem se rodila." Razkrila je, da je njen oče takrat zagrabil nož. Andrea: "Jaz sem ga gledala v oči in sem takrat prvič v življenju videla smrt. Takrat je ta človek zame postal mrtev."

Andrea je v srce parajoči izpovedi še razkrila, da ni poznala drugih čustev razen strahu in sramu. Navadila se je na to, da jo drugi potiskajo stran, bila je zelo tiha in mirna. Andrea: "Kot da nisem obstajala ... Edino, kar sem želela v življenju, je ljubezen. Nič drugega. Nihče mi nikoli ni dal ljubezni, vsi so se sramovali tega, da obstajam." Njen motiv za prijavo v Kmetijo tako ni glavna nagrada, na posestvu želi sami sebi dokazati, da je še močnejša in da je pripravljena na dolgo in težko pot, ki je zagotovo še pred njo.