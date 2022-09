Andrea je bila zaljubljena v Jana, a je doživela veliko razočaranje

Po strašnem prepiru v hlevu je Andrea priznala, da je do Jana gojila romantična čustva, a se je zaljubljenost sprevrgla v največje razočaranje. Kljub temu ji ni bilo vseeno, da bo Jan noč preživel pod milim nebom.

Aneta lovi zadnji vlak Aneta se je po dnini poslovila od družine, pred njenim odhodom pa se je na skrivaj sestala z Aljažem, Tomom in Karin. Na sestanku so malce potaktizirali, Aneta pa je znova izrazila željo, da bi šla v dvoboj. Aneta: "Naj bo zadnja možnost moja priložnost, da pridem na posestvo. Ker bomo štirje mušketirji vzeli vajeti v svoje roke."

icon-expand Skrivni sestanek FOTO: POP TV

Andreina družina zaman čaka na navodila Andreina družina je kljub tržnici uživala v skromni večerji, naslednje jutro pa so se spraševali, kako naj nadaljujejo z nalogo. Peter je pojasnil, da se z glavo družine sploh ne pogovarjajo, kaj šele, da bi jim predala navodila. Andrea je kasneje pojasnila, da s člani ne komunicira, saj se je vsak njen poskus končal tragično. Ivan in Vladislav sta kar sama ugotavljala, kako naj se lotita peči, nista pa razumela načrta. Sosedje so se medtem že veselili zaključka naloge. Jan gre na dnino Ko je Andrea šla v gozd, da bi Aleša povabila na dnino, jo je ta zavrnil. Predlagal ji je, naj s seboj vzame Jana, ki je privolil, a nerad. Jan je izkoristil priložnost in Petru naročil, naj ga naslednjič izbere za dvoboj. Mimogrede je izdal, da se izzivalcem čas izteka. Danijelina družina pa si je ponovno zaželela Andreine pomoči.

Žaljivke in nož V hlevu je izbruhnil prepir. Andrea je očitala Janu, da ta dan ni naredil prav nič, spal pa je štiri ure dlje. Ko je izjavila še, da bi lahko vsaj pospravljal, je začel kričati nanjo in jo zmerjati. Andrea pa je nadaljevala, češ da nima pravice, da jo žali, pri tem pa krilila z nožem, kar je Jana dodatno razburilo. Sam je Andreino reakcijo opisal kot napadalno, pozabil pa je na svoje žaljivke in prepričan je bil v svoj prav. Ker ga je bilo strah, ni več hotel spati z njo pod istro streho.

Maja na tapeti Natalija je obe družini zbrala na trgu, da bi si nalili čistega vina. Tam je bila predvsem na tapeti Maja. Monika je povedala, da je bila v prvem tednu nesramna do njih, omenili so tudi domnevno razredčeno mleko in obljubljeno solato, na katero še vedno čakajo. Aljaž je opozoril tudi na nered v hiši, ki so ga pustili za seboj.

icon-expand Maja je bila na tapeti. FOTO: POP TV

Za Andreino družino ni več upanja Danijelina družina se je nato pohvalila s končano nalogo. Glava družine je povedala, da so stopili skupaj, dokončana naloga pa je rezultat njihove sloge. Andrea je ob tem pojasnila, da se je počutila slabo, kljub temu pa bi njena družina lahko prevzela pobudo. Aljaž je komentiral, da je Andrea ves čas skrbela za sotekmovalce, oni pa tega ne cenijo. Jan pa je nadaljeval, češ da se je Andrea umaknila in jim ni dajala navodil, Peter je dodal, da se je tudi bojijo: "Še pol ure nazaj je z nožem grozila za mizo." Na vprašanje, kaj lahko glava družine še stori, da bi se odnosi izboljšali, so povedali, da nič. Druga dvobojevalca sta Denis in Vladislav Za konec je ena družina drugi izbrala drugega dvobojevalca. V Danijelini družini je bilo namreč že določeno, da gre v morebitni dvoboj s Tomom Denis, saj je imel Aljaž imuniteto. Za nasprotnika Ivanu pa je Andreina družina složno izbrala Vladislava, ki je bil po njihovem mnenju drugi najmočnejši član v družini. V kajžo sta se morala preseliti oba para, a le par iz poražene družine v tedenski nalogi bo moral v areno.

icon-expand Andrea je doživela veliko razočaranje. FOTO: POP TV

Jan odide iz hleva Andrea je svoji družini zagotovila posebno večerjo, ki so jo pripravili sosedje. Upala je, da bodo vsaj malce bolj zadovoljni, pa čeprav si tega niso zaslužili. Jan je bil kljub temu odločen, da ne bo spal v hlevu oziroma v njeni bližini. Za Andreo je to bil dodaten dokaz, da je razvajen mamin sin. Andrea: "Jaz nisem več zaljubljena v Jana, jaz sem doživela največje razočaranje z njegove strani." Ni ji bilo vseeno, ker bo spal na prostem, a je bila prepričana, da bo ponoči prišel nazaj v 'hotel'.