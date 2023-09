Andrea Libič: V Kmetiji sem zbirala pogum, da vzpostavim stik z družino

Andrea Libič je ena od tekmovalk pretekle sezone Kmetije, ki se je številnim zasidrala v spomin. Občinstvo je namreč z njeno pomočjo dobilo vpogled v življenje interspolne osebe v Sloveniji, iskreno pa je spregovorila tudi o težavnem odnosu z družino, predvsem očetom. Andrea, ki se je v šovu izkazala za pridno in spretno tekmovalko s čutom za živali, se časa na posestvu rada spominja, kljub spletkam in taktiziranju, ki so se tam dogajali.

Kako je sodelovanje v šovu vplivalo na njen odnos z družino, kakšno je njeno življenje danes in kako se spominja časa ter izzivov na posestvu, je le nekaj vprašanj, na katera je iskreno odgovorila, medtem ko je svojo spretnost, natančnost in moč preizkusila v metu sekire. Zakaj je bilo življenje z neznanci težje kot dejanski izzivi? Katera tedenska naloga se ji je najbolj vtisnila v spomin? Kako komentira taktiziranje pri glasovanju? O tem in marsičem drugem v tretji epizodi spletne oddaje Kmetija: Cela štala.