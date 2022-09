Andrea o štiriletnem sinu: Nisem ga želela izpostavljati javnosti

"Imam štiriletnega sina, ime mu je Nico in načeloma nikoli nisem govorila o tem, ker nisem želela sina izpostavljati javnosti. Vedela sem, da mi bo takšen šov prinesel prepoznavnost, a po drugi strani o tem vseeno nisem govorila. Nisem ga želela izpostavljati," je za 24ur.com povedala Andrea po tem, ko se je po družbenih omrežjih in slovenskih medijih začelo govoriti, da je tekmovalka mama.

Andrea ima Nica z bivšim partnerjem, ki živi v Belgiji, kjer je tudi sama preživela nekaj let, saj je tam obiskovala študij.

"Midva sva dve zelo različni osebi, zato nisva več skupaj. Preprosto nisva želela otroka izpostavljati kregu in negativni energiji. Ko sva dobila Nica, je bilo vse super, kmalu pa so se spet začele dogajati manj lepe stvari in sva se odločila, da greva vsak svojo pot."