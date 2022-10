Andrea: Rekla bi, da sem s Tomom imela malo bolj podrobne fizične stike

Potem ko je Tom pred Natalijo zanikal razmerje z Andreo, je tekmovalka še naprej namigovala na nasprotno. Družini sta ta dan izbrali prva dvobojevalca, to sta Maja in Denis.

Aljaž in Karin najdeta kamenčka Franc je zjutraj pridno sekal drva, Karin pa je šla na lov za kamenčkoma. Izginila sta kar dva in našla je oba namiga, enega je pustila v oglasnem stebru. Aljaž je videl, kaj počne, tekmovalka pa mu je povedala, da lahko en namig vzame sam. Kasneje je Aljažu uspelo najti rdeč kamenček, Karin pa je nov namig za modrega dobila na tržnici in tudi njeno iskanje je na koncu obrodilo sadove.

icon-expand Franc jezi sosede. FOTO: POP TV

Franc jezil sosede Franc je že zjutraj zavzel kritično držo do sosedov, ki se jim po njegovem mnenju ne da delati, koze pa so se prosto sprehajale po dvorišču. Zaklical jim je, da so slabi gospodarji, s tem pa razjezil Ivana. A se je slednji zavedal, da se bodo zaradi njegove pomoči Danijelini družini sami morali res potruditi pri nalogi, da bodo sploh imeli kakšne možnosti za zmago. Govorice o Tomu in Andrei Aljaž je tuhtal, komu lahko še zaupa. Tom to vsekakor ni bil, pa tudi Andrea ne, saj je opazil, da si vseskozi nekaj šepetata. Po govoricah o skrivnem razmerju med Tomom in Aneto so se po posestvu res razširile še govorice o tem, da sta imela Tom in Andrea intimno razmerje. Manja je ob tem še dodala, da se sama ni zaljubila v Toma. Če bi se to zgodilo, tekmovalec ne bi imel miru pred njo: "Jaz bi bila okoli njega 24/7. Da on živi z mano, pa da sem jaz zatreskana v njega, tip bi imel tak stres, da adijo."

Andrea o podrobnih fizičnih stikih', Tom vse zanika Tom je pred Natalijo izpostavil pikantne govorice: "Jaz dobivam veliko informacij glede mojega odnosa z Andreo. Slišal sem, da Andrea govori, da sva midva ljubezenski par, pa da imava nek intimen odnos. Ampak to z moje strani ne drži." Zanimalo pa ga je, ali je Andrea to v resnici izjavila. Maja je razkrila, da naj bi njej omenila, da sta šla korak naprej. Andrea je pred Natalijo to zanikala, a je kasneje povedala, da je imela s Tomom "podrobne fizične stike".

icon-expand Andrea je izjavila, da je s Tomom imela 'podrobne fizične stike’. FOTO: POP TV

Maja znova prva dvobojevalka Na izboru prvega dvobojevalca je Maja dala kamenčke Andrei, ki je po njenem mnenju ta teden največ lobirala. Tom je kamenček namenil Aljažu, saj se mu je prejšnji teden najbolj zameril, ker je bil s strani sosednje družine izbran za prvega dvobojevalca. Andrea je kamenček vrnila Maji in navedla iste razloge kot ona. Monika si je želela ženskega dvoboja, kamenček je namenila Andrei. Ivan se je odločil za Majo, saj ji še ni povsem zaupal. Aljaž se je odločil enako: "Veliko taktizira, ampak ji nekaj ne gre." Manja se je odločila za Majo, ki se do nje obnaša kot mama in ji otežuje življenje. Maja je tako postala prva dvobojevalka, ker pa je obstajala možnost, da bo njena nasprotnica Andrea, je izpostavila: "Imamo malo pomislekov glede tega, a je to ženski dvoboj ali je to moško-ženski dvoboj." Janov načrt glede Denisa se uresničuje Danijelina družina je najprej pohvaila Franca, brez katerega jim ne bi uspelo skuhati tako dobrega žganja. Takoj zatem so se lotili glasovanja in Jan ni presenetil s kamenčkom Denisu, ki je izločil njegovega prijatelja Jana Zadravca. Karin je izpostavila, da ji je Denis lagal, zato je dobil še drugi kamenček. Aneta ga je dala Janu z besedami, da tako ali tako ne more spremeniti izida. Danijela je omenila prepire z Denisom, ki se ne zna zadržati. Tekmovalec je tako postal prvi dvobojevalec, Franc pa ga je miril, češ da bodo zagotovo uspešnejši pri tedenski nalogi.

icon-expand Denis je bil po izboru videti potrt. FOTO: POP TV