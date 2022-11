Andrea se bo posvetila svojemu sinu in še naprej širila obzorja glede interspolnosti

Glede spora, ki je nastal zaradi perila med Majo in mano, bi dodala, da mi je zelo žal, da v oddaji ni bila prikazana celotna zgodba. Namreč, res je, da je v tem trenutku prišlo do konflikta in da se je končalo, kot se je, ampak zadeva je bila čisto drugačna. Namreč, zjutraj sem povedala Maji, da bom samo namočila perilo in da bom prišla delat, kar se je tudi zgodilo. Potem, čez par ur, so se preostali člani družine odpravili na pavzo in cigareto, jaz sem se odločila, da ta čas izkoristim in operem perilo. Nisem prala svojega perila, kot je prikazano v oddaji, ampak je bila večina perila Tomovega. Očitno, ker smo v tem tednu tako ali tako imeli zelo napete odnose, je Maja v tem trenutku izgubila kontrolo, jaz sem ostala mirna. Po incidentu sem dokončala pranje perila in šla do Maje in jo vprašala, kaj naj grem delat. Ona mi je dala navodila, naslednji dan sva se opravičili druga drugi in sem pri opravljanju naloge sodelovala z družino do samega konca. V bistvu midve z Majo nisva nikoli imeli nekakšnega hudega spora. Šlo je zgolj za to, da sem jaz bila na eni strani, ona na drugi. Drugače je Maja zelo dobra oseba in mi je včasih zelo žal, ko vidim, da je nekdo ne razume. Ona bi dala vse za nekoga. Mogoče v določenem trenutku tega ne zna pokazati na pravi način, ampak če je bolj spoznaš, vidiš, koliko je pravzaprav srčna oseba. Tako da se s tem dogodkom sploh ne obremenjujem.

Prvo kot prvo, primerjati ti dve situaciji je absurdno in nesprejemljivo. Moj oče mi je takrat držal nož pod vratom in me dobesedno želel zaklati. Jaz pa sem v omenjeni situaciji najprej bila brez noža v roki, potem sem med pogovorom prišla do noža za maslo, ki dejansko ni mogel niti prerezati vrvi od sena ... In sem mahala z nožem v momentu, ko sem dajala svoje argumente med pogovorom. V niti enem trenutku nisem niti pomislila, da bi nekoga, v tem primeru Jana, mogla ali želela poškodovati. In seveda obžalujem svoje dejanje v tej situaciji, ker vem, da Janu ni bilo čisto enostavno, meni pa tudi ni bilo vseeno, glede na to, da mi je bil zelo pri srcu. Ampak pozitivna stvar je ta, da sem mu se opravičila in da sva zakopala bojno sekiro in vsak živi mirno za sebe.

Dejansko v vsaki situaciji, priložnosti ali osebi tudi iščem samo lepe in pozitivne stvari. Napake ali slaba dejanja pustim v preteklosti, ker vem, da jih vsi delamo in da ima vsaka posamezna oseba v sebi nekaj dobrega. Glede same Kmetije, res je, da sem izpostavila samo lepe stvari, ker sem jih tudi doživela. Vsaka taka situacija, tudi če se včasih ni zdela dobra zame, mi je veliko pomenila. Žal mi je recimo, da gledalci nikoli ne bodo videli določenih situacij glede mojega prijateljstva z Manjo ali še bolj glede mojega prijateljstva s Tomom, ker sta to bili osebi, s katerima sem bila najbolj povezana, in so seveda najlepši spomini s Kmetije povezani prav z njima. Bi pa seveda dodala moje druženje s kravico in kokoškami, pa tudi s kozami, ker so mi te srčne živali včasih res izpopolnjevale dneve in velikokrat sem se pogovarjala z njimi. Imela sem občutek, da me razumejo.

Tom te je po ogledu oddaj malce razočaral. Ali je vajinega prijateljstva potemtakem konec?

Res je, da sem po ogledu oddaj bila in sem še malo razočarana nad Tomom, ampak ne zaradi njegovega obnašanja, temveč zaradi nekaj situacij, ko je očitno izgiral moje zaupanje ali moje dobre namere glede njega samega, kot je recimo zadeva s papirčkom, ki sem mu ga potisnila v roko. Na papirju je pisalo, naj počakamo eno noč in se v miru pogovorimo glede tekmovanja in dogovora in to je bila zelo zaupna informacija. On je to očitno dojel na čisto drugačen način in takoj razglasil po posestvu, kar je bilo zelo grdo od njega. Poudarjam, da tega nisem vedela, dokler si nisem ogledala oddaj. Sicer pa še vedno trdim, da je Tom zelo dobra oseba in nikakor nisem spremenila mnenja o njem kot osebi. Glede najinega prijateljstva tukaj nimam kaj veliko za povedati. Mediji so naredili svoje, veliko se je pisalo o nekakšnem najinem intimnem odnosu, tudi moje določene izjave so samo šle v prid temu, tako da sva se odločila, da je najbolje prekiniti kontakt, ker bi tako ali tako pisali vsak po svoje, a dejstvo je, da se med nama nič ne dogaja – intimnega. Tudi, kot sem večkrat povedala, Tom je bil zame zelo posebna oseba na Kmetiji, ampak on meni nikoli ni dajal lažnega upanja, tako da bi bilo res grdo od mene, če bi ga zdaj pljuvala zaradi tega. Mogoče je samo izkoristil priložnost, da drži z mano do konca, ker se je zavedal, kakšen bo izid dvoboja in mu je tudi to šlo v prid. Kar se mene tiče, super. To je igra, in če je bila njegova želja ostati na posestvu, sem mu jo izpolnila.

Kako pa kaže odnosu s tvojim očetom? Ali sta se oz. se bosta srečala?

Tudi glede te zadeve moram povedati, da mi je zelo žal, da si gledalci niso imeli priložnosti ogledati celotne izpovedi o mojem očetu. Prikazano je samo, ko sem govorila slabo o njem, ampak sem tudi povedala, da je veliko dal skozi, da bi mene, brate in sestre usmeril na pravo pot, in če ne bi bilo njega in njegove stroge vzgoje, verjetno danes ne bi bila takšna, kakršna sem v karakternem pogledu. Tako da on ni slab človek in kakor koli že, on je moj biološki oče in ga spoštujem. Glede srečanja z njim – ne, ni bilo srečanja, verjetno ga tudi ne bo. Jaz se ne ukvarjam preveč s tem, ker je zame trenutno v življenju na prvemu mestu moj Nico, potem karierna pot ... Vse ostalo, če pride, odlično, če ne, tudi v redu. Ampak, zdaj ko imam priložnost, bi se tudi svojemu očetu javno opravičila, če sem in ker sem včasih delala napake in mogoče nisem ravnala tako, kot bi morala. Srčno upam, da bo enkrat prišel čas za to najino srečanje ... Kdaj pa to bo in če sploh bo, tega nihče ne ve.

S sodelovanjem v Kmetiji in iskreno izpovedjo o interspolnosti si gledalcem širila obzorja in podirala tabuje. Kdo bi si mislil, da je samo v Sloveniji kar 36.000 interspolnih oseb. Kako si se počutila, ko si svojo zgodbo delila z gledalci?

Ta podatek je pravilen in tudi zame je to bil ogromen šok. Nepričakovano. Pravzaprav, moj glavni namen na Kmetiji je bil to – spregovoriti o tej temi, ampak ne zaradi sebe, ker jaz sem si svoje življenje ustvarila in meni se ne da več pomagati. Povedala sem to, ker vem, da nekje v Sloveniji ali tudi zunaj živijo starši in otroci, ki se spopadajo z enakimi ali podobnimi zadevami in mogoče jim ravno to pomaga pri sprejemanju pomembnih odločitvah. Meni ni problem javno govoriti o svojem življenju, ker sem marsikaj dala skozi, ampak priznam, da mi ni bilo čisto vseeno vse to povedati, posebej ko sem videla, da celotna ekipa za kamerami joka, sama pa sem morala ostati močna in nadaljevati z izpovedjo. Tudi to, ko doživiš, da nekdo pri poslušanju takšnih tem postane čustven, je znak, da delaš pravo stvar in da je vredno.