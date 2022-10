Andrea še ni prebolela svojega bivšega partnerja

Andrea Libič pravi, da med njo in Tomom Zupanom nikoli ni bilo obojestranke privlačnosti. Andrea: " O ljubezenski zgodbi niti ne moremo govoriti, ker je dobesedno ni. Na posestvu smo zaprti, osebe, s katerimi živimo, so dejansko naše življenje, in logično, čisto normalna stvar, v nekoga se moraš zagledati. " Tom jo je sprva zelo privlačil zaradi svojega umirjenega karakterja in lepih nog. Andrea: " Zagledala sem se v njega, s časom sem se tudi zaljubila. V gozdu sem ga spoznala malo bolj podrobno, ker sva se pogovarjala o zadevah iz zunanjega sveta. Rekla bi, da sva imela čas zase ... Mislila sem, da imam dobrega prijatelja, ampak žal je tisto, kar sem do sedaj videla v oddajah, pokazalo prav nasprotno. Očitno sem naredila napako, da sem mu zaupala celotno življenje in posledično je vedel, kako naj dela z mano za svojo korist. O tem, kaj se je dogajalo, je na tej točki nesmiselno komentirati."

Tom je sicer že pred Natalijo zanikal, da je bilo med njima karkoli ljubezenskega. Andrea: " In ima prav, ker ni bilo nič ljubezenskega. Na Kmetiji, če se kaj dogaja med sotekmovalci, to ni stvar ljubezni, ampak stvar potrebe, z ene ali z druge strani. Primerjati ljubezen s tem je absurdno. Po drugi strani, realno. " In dodaja: " Postavimo karte na mizo. Tudi če bi se ali če se je kaj dogajalo, zadeva je takšna: Andrea je interspolna ženska, za katero nekateri tudi danes mislijo, da je moški. Ob tem dejstvu ne moremo zapirati očes. Za Boga milega, kateri moški bi sebe ogrozil in javno izpstavil na takšen način?! Tu ni logike. Jaz prva nikoli ne bi izpostavila moškega na ta način, ker bi bilo posledično njegovo življenje uničeno. Bodimo malo realni. "

Sicer pa je bilo na podlagi njenih izjav videti, da je Tom njena že druga simpatija na posestvu. Prvi je bil Jan Zadravec, ki je minuli teden izpadel iz tekmovanja. Andrea: "Glede Jana ... To zadevico moramo razčištiti. Jaz nisem bila nikoli 100-odstotno zaljubljena v Jana. Ta tip dobesedno fizično nima nič privlačnega za mene. Ne nog, ne telesa ... dobesedno nič. Karakterno je še slabši. Ampak, ni slab človek. Ko sem ga spoznala, mi je takoj postal zelo ljub in me je spominjal na mojega bivšega, ki je tudi na ta nekakšen način bil nesposoben' skrbeti za samega sebe ... Začela sem delati vse za njega, ga razvajati ... Doživela sem ga kot otroka. Kasneje sem verjetno malo izgubila samo sebe, ker so krožili nekateri trači po posestvu in sem se, recimo temu, malo zagledala v Jana kot moškega... Ampak, to ni trajalo niti en cel teden. Ker me je takoj po tem drastično razočaral. Glede Toma, to je malo drugačna zadeva in tukaj so bila izražena čustva. Ampak, ljubezen, ta prava ljubezen še vedno živi v mojem bivšem partnerju. Očitno ga še vedno nisem prebolela." Glede Jana in Toma pa še dodaja: "Dejstvo je, da ne enega ne drugega nikoli ne bi pogledala v zunanjem svetu. Onadva mene tako ali tako ne bi nikoli."