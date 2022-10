Andrea Tomova senca, Manja o domnevnem skrivnem razmerju z Aneto

Tom je Andrei dal vedeti, da ji ne more vračati čustev, a mu tekmovalka sledi kot senca. Manji pa se dozdeva, da ima drugi Casanova na posestvu skrivno razmerje z Aneto

Ivan in Maja zakopljeta bojno sekiro Ivan in Maja sta se pogovorila o svojem odnosu. Ivanu je bilo žal, da sta se skregala, a je vztrajal, da je bila težava v tem, da je Maja povzdignila glas. Ivan: "Na mene se moji domači ne derejo, niti partnerka, niti nobeden." Maja pa je priznala, da se zadržuje in da bi v normalnem življenju eksplodirala. Pogovor sta zaključila z objemom, Maja Ivanu ni zamerila, zavedala pa se je, da se lahko situacija v hipu obrne. Tudi Ivanu je pogovor povrnil malce zaupanja, hkrati pa je premišljeval, da se zadaj morda skriva taktika.

icon-expand Andrea je Tomu ves čas na razpolago. FOTO: POP TV

Kdo hodi za kom? Ivan je Toma obril po glavi, slednji pa se je po obisku frizerskega salona odločil stuširati. Andrea mu je pri tem delala družbo, a je bila mnenja, da je Tom tisti, ki hodi za njo. Družina v hlevu je opazovala celotno dogajanje in Jan je komentiral: "Jaz nočem in ne želim in tudi verjetno ne bom na Tomovem mestu, ker tega pa si res v najhujši mori ne predstavljam."

'Poraz moramo sprejeti in iti naprej' Aneta je izjavila, da so se člani družine soglasno odločili, da se sploh ne bodo lotili tedenske naloge. A Danijela ni bila za, skrbelo jo je, da bodo v tem primeru morda dobili dve nalogi. Danijela: "Poraz moramo sprejeti in iti naprej." Jan pa si je želel, da bi bili znova poraženi, tako bo lahko z Denisom šel v areno in maščeval Jana Zadravca. Nova glava družine je Danijela Jan Zadravec se je v svojem poslovilnem sporočilu zahvalil soimenjaku, s katerim sta se veliko presmejala. Aneto je pohvalil kot odlično kuharico in dobro glavo družine, dodal pa je: "Pa ne se preveč zaradi tipov sekirat'." Danijeli je povedal, da je super in pozitivna, da naj bo močna in da naj verjame vase. Karin je izvedela, da jo ima rad, saj je iskrena in prijazna. Denisu je kot zadnjemu natrosil nekaj krepkih, ostale pa posvaril pred njim. Jana je spomnil na njegovo obljubo, da ga mora vreči iz igre, za glavo družine pa je izbral Danijelo, ki je bila vidno presenečena.

icon-expand Denisu se ne piše nič dobrega. FOTO: POP TV

Kuhali bodo žganje Gospodarica Nada je prišla z navodili za novo tedensko nalogo, kuhanje žganja. Družini sta si morali razdeliti sode, ki jih je pripeljala. Na koncu tedna bo gospodarica ocenjevala čistost in odstotek alkohola, ter količino in okus. Steklenice pa bodo morali tekmovalci tudi dekorirati. Danijela je ocenila, da naloga ni lahka, a je verjela v uspeh svoje družine, saj je sama zelo natančna.

Andrea izda Toma Andrea je Aljažu in Ivanu povedala, da se Tom želi maščevati. Andrea: "On dejansko ne zaupa nobenemu od ostalih tekmovalcev, oziroma vsakega posameznega tekmovalca vidi kot svojega nasprotnika in v bistvu dela vse, kar je v njegovi moči, da samo sebe zaščiti in dejansko misli samo na sebe." Manja pa je dodala: "Jaz vam pravim, da ima Tom skrivno razmerje z Aneto. In oba skrivata to. In meni ni bilo jasno, od kje zdaj kar naenkrat, da jaz in Tom nekaj imava." Dodala je, da jo Aneta vsak dan sprašuje o tem in jo hkrati obtožuje.

icon-expand Manji se zdi, da ima Tom skrivno razmerje z Aneto. FOTO: POP TV