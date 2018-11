Aneta me je zelo šokirala!

Tjaša Šalamun, ki sebe opisuje kot pozitivno, zabav no, pridno, delavno in urejeno, bo imela na Kmetijo lepe spomine. V šovu je spregovorila tudi o težki bolezni svoje mame, ki je zaradi multiple skleroze že od njenega rojst va na invalidskem vozičku. Čeprav je v življenju pretrpela že veliko, ohranja pozivito, čeprav morda v šovu tega ni pokazala.

Kdo ti je bil najljubši in kdo najmanj? Zakaj? Najljubša sta mi bila Miha in Lara. Miha zato, ker je pravi vesel jak, priden, pošten in zelo zanimiva oseba. Lara pa zato, ker navijava za isti klub NK Maribor, obe imava konje in tudi ogromno sva si skupaj prepevali. Žal ni osebe, ki mi ni bila všeč, saj sem se z vsemi razumela. No, mogoče malo Anna, predvsem zaradi njenih čarovnij. Čiribu, čiriba. (smeh)

Kaj je bilo na Kmetiji najtežje? Domotožje, kreganje in prepiri med tekmovalci. Sama nisem konfliktna oseba, zato sem se izogibala teh prepirov in bila preprosto tiho. Kar lahko vidite tudi v samem šovu.

Kdo je največji igralec po tvojem mnenju?

Zagotovo je to Aneta.

Bila si del klana Aneta/Nik. Kaj praviš na vse spore, ki so se dogajali? Sploh tisti med Zdenko in Aneto. Kdo je bil tisti, ki je šel predaleč?

Da, bila sem v njunem klanu. Vedela sem, da ima Aneta izkušnje z šovom, zato sem se ji tudi pridružila, kar sem ji tudi povedala. Prepira med Zdenko in Aneto pa ne želim komentirati. Aneta je tukaj šla predaleč, da se je spustila na tako nizki nivo. Tudi v šovu sem ji povedala, da me je zelo šokirala.

Tekmovalci pravijo, da nisi bila prikazana, kakršna si v resnici, da nisi tako zadržana. Kako komentiraš to?

Res je. Sem družabna oseba, veseljak, humorist, držim družbo pokonci, kjer se ljudje smejijo mojim šalam. Pred leti sem bila tudi aktivna nogometašica, sedaj pa že devet let aktivna pri Korantih Rogoznica. Tudi v službi sem navihana, na zabavah v središču pozornosti (smeh). Doma pa mi pravijo, da sem hudiček brez maske. (smeh)

Tvoja nagrada je bila video tvojih domačih. Omenila si, da te je skrbelo, ker nihče ni omenil mame. Kaj se ti je pletlo po glavi?

Ta nagrada, ki sem jo dobila, posnetek od domačih, je bila neprecenljiva! Saj ko vidiš domače po tolikem času, ti kar zavre kri po žilah in vrne zagon za prihodnost na Kmetiji. Ko sem videla video posnetek domačih, so se mi po glavi rojila razna vprašanja, predvsem zakaj ni vseh mojih dragih na posnetku. Res je, da sem omenila tudi mamico, vendar sem se kasneje zavedala, da je z njo vse dobro in je v dobrih rokah.

So te takšne misli prevzemale tudi v areni? Je bil morda tudi to razlog, da si izgubila?

Zavedala sem se, da lahko proti tako močni osebi, kot je Franko, izgubim. Res je, video posnetek me je razdelil na dva dela. Po eni strani sem se trudila in želela ostati, po drugi strani pa so moje misli uhajale domov.

Bi si upala napovedati morebitnega zmagovalca Kmetije?

Ne, si ne upam!

Kaj misliš, da je šlo narobe v tvoji taktiki, da si izpadla?

Da sem izpadla, je bil kriv Franko, saj me je izbral med tistimi najšibkejšimi, čeprav je imel zelo neumen razlog!

Bi kaj spremenila zdaj, ko si videla oddaje?

Ničesa ne bi spremenila, razen dvoboja v pratiki, ker nisem bila dovolj zbrana za igro.

Tvoji načrti za naprej?

Želim ostati karšna sem in si ustvariti svoj dom, torej poroka, otroci … Vendar še o tem trenutno ne razmišljam, saj bo čas prinesel svoje. Kdo ve, morda pa kdaj postanem tudi komičarka. (smeh)