Aneta o odnosu s Tomom: Rada imava bližino, pozornost in naklonjenost

Videti je bilo tudi, da ima Aneta veliko raje družbo Toma Zupana. Med drugim smo lahko spremljali njun pogovor na štiri oči, med katerim ji je Tom zašepetal, da bi se z njo malo stisnil. Aneta: "Jaz in Tom sva se poznala že pred šovom in med nama ni bilo nikoli nič! V samem šovu pa sva si bila malo bolj naklonjena kot ostali, ker sva skupaj štartala v šotoru, bila zaveznika in oba sva taka mucka. Rada imava bližino, pozornost in naklonjenost. Razčiščeno imava, da to niso nobene iskrice, in vedela sva, zakaj sva tam. Za šov. Le da se je Tom obremenjeval, kako bo izpadel in je hotel biti z vsemi v redu, meni je pa malo mar za to, ker sem to že prerasla. Življenje in izkušnje so me okrepile in jaz sem jaz. Ostajam mala borka, ki še kar tli globoko v meni, čeprav se za to levinjo skriva majhna, prisrčna deklica, ki nikoli ni izživela svojega otroštva, saj sem bila primorana prehitro odrasti."