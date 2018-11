Aneta o težkem otroštvu: 'Ko šprica kri, tega ne moreš skriti'

Aneti po hudem prepiru in težkih besedah, ki jih je namenila Zdenki , nihče ni stal ob strani, niti Nik ne. Zato je želela pojasniti tudi svojo plat. "Nikoli ne bi odreagirala tako, če ne bi imela take življenjske zgodbe. Ranjena sem bila in sem ranila nazaj. Če bom zaradi tega najslabši človek na svetu, pa naj bom, jaz vem, kdo sem," je dejala. A vseeno jo je bolelo, da so vsi videli le njen izpad in le Zdenkino bolečino, njo pa kot hudobnico. Pojasnila je, da star šev v resnici ni imela, saj ji je oče umrl mlad, mama pa jo je pretepala, zato so ji jo odvzeli. "Kako naj bi se torej počutila ob Zdenkinih besedah? Ko sem si celo življenje želela imeti brata, sestro, očeta, mamo, pa jih nisem imela? To je največja travma v mojem življenju," je dejala.

Dodala je, da svoje življenjske zgodbe ni hotela izpostavljati in da takšnega otro štva, kot ga je imela, ne bi privoščila nikomur. "Mami so me odvzeli v drugem razredu, ker me je tepla in so v šoli opazili modrice. Precej me je tepla, koža poči in šprica kri, tega ne moreš skriti," je povedala Sabini . Povedala je, da si ni želela, da bi kdo vedel, saj noče, da se širijo govorice. "Samo jaz vem, kolikokrat sem bila tepena in lačna. Zato sem, kakršna sem. Borka, ki gleda le nase. Jaz sem borka od nekdaj, nočem se nobenemu smiliti. Tudi jaz bi lahko zajokala in izpadla žrtev, ampak nočem," je dejala.

"Kolikokrat sem pred spanjem jokala, ker nimam staršev, ker nimam ljubezni, ker nimam ničesar. Vsak je bil otrok, in če otrok nima staršev, ljubezni, vzgoje, nekoga, ki bi mu potožil, ko mu je hudo, to nesrečo celo življenje nosi naprej in to pusti posledice na tebi. To me je naredilo tako močno, borbeno, temperamentno, dokler sem ljudem povedala, kakšna je moja bolečina, malo je takih, ki ti želijo pomagat, več je takih, ki te pohodijo in pičijo, kot te boli," je še sklenila.

Franko šokiral z izborom dvobojevalca

Franko je moral izbrati, s kom se bo v areni boril za obstanek v šovu. Čeprav je napovedal, da bo izbral Aneto, si je na koncu premislil. Ker so mu povedali, da je v preteklih kmetijah o finalistih že odločala porota, sestavljena iz izpadlih tekmovalcev, je prepričan, da bo porota izločila Aneto, ker se je tudi vsem izpadlim zamerila. "Zato se mi zdi škoda, da jo izločim jaz, pa potem porota izloči koga drugega. In tudi več bi tvegal, ker je večja konkurenca in še morila bi mi celo noč v kajži. Res je, saj je ne morem pogledati niti v oči," je pojasnil svojo izbiro in se odločil za Tjašo.

Odločitev je osupnila vse, nihče je ni pričakoval, najbolj pa je prizadela Tjašo, ki se je v solzah spraševala, kaj je komu storila, da si je spet zaslužila boj. Denis je pomiril strasti, ko je dejal, da je vse skupaj le igra in da bi si vsak izbral nekoga šibkejšega. Tjaša si je po prvem šoku kmalu opomogla in na razmere začela gledati z optimizmom. "Dvakrat sem zmagala, pa bom še tretjič," je odločena. Ji bo uspelo?