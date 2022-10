Aneta po prepiru s Karin pokazala drugi obraz

Med opravljanjem tedenske naloge je Karin nehote užalila Aneto. Ko sta se tekmovalki pomirili in pogovorili, sta se prijateljsko objeli, Aneto pa so premagala čustva. Družini sta ta dan za prvi dvobojevalki izbrali Karin Štangelj in Majo.

Tom izgublja zaveznike Karin in Aneta sta se med skrivnim pogovorom lotili Toma, ki naj bi samo zbiral informacije, ni pa se vključeval v pogovore. Karin je imela občutek, da jih bo pustil na cedilu, Aneta pa je dodala, da se obrača po vetru: "Po vsej verjetnosti bomo s štirih mušketirjev prišli na tri." Ocenili sta, da bi moral biti Aljaž ob njem in Ivanu zelo previden. Kasneje je tudi Aljaž zaupal Ivanu, da Tomu morda ne more zaupati, močnejša pa je postajala njegova vez z Ivanom.

icon-expand Tom bo morda moral poiskati nove zaveznike. FOTO: POP TV

Dve plati medalje Glava družine Denis je bil ta dan slabe volje. Danijela: "Vse si preveč k srcu jemlje, ne sliši drugega mnenja." Denisu pa se je zdelo, da negativna energija vlada med sotekmovalci, ki so živčni, se kregajo in vsak želi delati po svoje. Določeni tekmovalci se po njegovem mnenju vlečejo kot megla in bi jim moral vse narisati in jim nato še ukazovati, česar pa sam ne mara. Skrivnost kamenčkov razkrita Glavi družin je zvonec priklical k oglasnemu stebru, ki pa je bil tokrat na široko odprt. Natalija je sporočila, da njegova vsebina pripada vsem tekmovalcem. Manjkal pa je par kamenčkov, ki bo morebitnemu najditelju prinesel dva dodatna glasova. Denis se je takoj vrnil na trg, da bi ga dobro preiskal. Menil je, da sta kamenčka skrita na mestu, ki je dostopen obema družinama.

Maja dobro ve, kaj se dogaja Maja je opazila, da so se člani družine odmaknili od nje. Maja: "Iskreno povedano mi je vseeno, so vsaj pokazali, kakšni so." Dodala je, da se Ivan prilizuje Aljažu in Tomu. Omenila je tudi Manjo, ki je dva dni pred tem govorila čez Andreo, a se je to povsem spremenilo. Maja: "Lepo, da cenijo moje delo od prej, pa da ga zdaj ne rabijo več."

icon-expand Maje občutek ni varal, kasneje je postala prva dvobojevalka. FOTO: POP TV

Karin nehote užali Aneto Med opravljanjem tedenske naloge je počilo. Prišlo je do nesporazuma med Karin in Aneto. Karin je v solzah potožila Aljažu, da si želi domov. Aneti pa se je zdelo, da jo je Karin napadla, kar se ji je zdelo nespoštljivo. Bila je tako užaljena, da se sprva ni želela pogovoriti, se je pa kasneje izpovedala Aljažu. Jezila se je, češ da jo je Karin zelo prizadela. Aneta: "Bom začela jaz zdaj biti tista grda Aneta, ki jo ljudje poznajo." Pričakovala je opravičilo, Aljaž pa ji je svetoval, naj se pogovorita. Aneta je odločno povedala, da tega ne bo storila, ker je Karin zanjo smrklja. Ko je k ograji prišel še Tom, mu je Aneta zabrusila, naj gre stran. Ker tega ni storil, je odšla sama. Aneto premagajo čustva A še isti dan sta se Aneta in Karin pogovorili. Vsaka je pojasnila svojo plat zgodbe. Karin je dopovedovala Aneti, da njena reakcija ni letela nanjo, temveč na celotno situacijo. Aneta pa se je pritoževala, da je vstala prva in vse postorila, česar pa nihče ne ceni. Aneta: "Kako misliš, da sem se jaz počutila?" Tekmovalki sta se objeli, Aneta pa je zajokala.

icon-expand Aneta je pokazala svojo nežno plat. FOTO: POP TV

Prvi dvobojevalki sta Karin in Maja Družina v hlevu je ta dan prva razdelila kamenčke. Jan Zadravec je svojega dal Karin Štangelj, ki taktizira in išče kamenčke s posebno močjo. Jan Zarnik se je odločil za Jana Zadravca, Danijela za Karin Štangelj. Aneta je svoj kamenček namenila Danijeli, Karin Lipovnik se je odločila za soimenjakinjo. Karin Štangelj je izbrala Danijelo, Denis pa ga je namenil Janu Zadravcu z očitkom, da bi moral bolj poprijeti za delo. Karin Štangelj je tako postala prva dvobojevalka, a je vlogo vzela kot izziv.

icon-expand Karin Štangelj je prva dvobojevalka v Denisovi družini. FOTO: POP TV