Aneta poskušala podkupiti Manjo: Dobila boš tisto, kar si želiš

Karin je izgubila zaupanje v Aljaža

Natalija se je najprej pogovorila z grešnima kozloma Janom in Karin. Slednja je povedala, da Aneta vse vrti okoli svojega prsta in da se je hoče znebiti. Aljažu je hotela odpreti oči, a ji ni uspelo, zato je izgubila zaupanje vanj. Motilo jo je tudi, ker nikoli ni prišel do nje, ko je želela domov, in jo motiviral. Jan pa je razkril, da je pripravljen narediti veliko, da pride do finala, njegova taktika pa je izogibanje konfliktom.