Aneta pride na posestvo, kjer pa jo čaka presenetljivo razkritje

Maja je ugotovila, da sta v škatli samo dve jajci, bilo pa jih je pet. Ko je glede tega povprašala Andreo, je ta iskreno povedala, da jih je zamenjala za svojo pižamo. Maja in Jan sta se začela jeziti nanjo, češ da jim je nesla kavo, nato še jajca. Jan je zahteval, da naj se v bodoče posvetuje z njimi, Maja pa se je še naprej pritoževala: " Zdaj pa, če imaš klobuk na glavi, pa lahko delaš vse kar hočeš. Mi pa lačni tu. " Andreo je začel boleti trebuh in je morala leči: " Njih ni zanimalo, kako se počutim ... Njih zanimajo samo njihovi prazni želodci. "

Manja je izrazila željo, da bi šla domov: " Hočem in zahtevam. Zahtevam ali pa bom sabotirala. " Povedala je, da nima več potrpljenja za določene sotekmovalce, da je obkrožena z ljudmi, ki ji bodo slej ko prej zarili nož v hrbet, ona pa bi se rada temu izognila. Razkrila je, da je v preteklosti imela psihološke težave, na posestvo pa je prišla, da bi ji narava pomagala. Manja v solzah: " Pa mi ne. " Dodala je: " Vsak dan me kdo prizadane. Še posebej Maja je zadnje čase začela kazati svoj pravi obraz. " Poleg nje se ji izredno preračunljiv zdi Ivan , Andrea pa je po njenem mnenju najbolj stabilna, a je napovedala, da se bo kmalu zlomila.

Andrea obleži v bolečinah

Ko je Danijela poklicala Andreo za morebitno menjavo dobrin, slednja ni mogla priti do ograje in se je sesedla. Danijela se je čudila, ker ji družina najprej ni priskočila na pomoč. Na Majin klic so se končno odzvali še ostali in Andreo pospremili v hlev. Maja je pojasnila, da bi ji pomagali, če bi vedeli, kako. Andrea je bila po njenih besedah skrivnostna glede svojega stanja. Glava družine je legla, člani pa prav tako, v pričakovanju njenih navodil, nato je delo razdelila kar Maja. Kasneje je Andrea le razkrila, da je začela krvaveti. Sklepala je, da so bolečine posledica stresa in dela, ki si ga je naložila.

Jan očaran na fotografijo Anete v Kmečkem listu

Na posestvo je prišel Kmečki list, v katerem je bil med drugim izpostavljen Jan, ki rad dolgo spi. A se je tekmovalec razburjal, češ da do 9-ih ni spal še nikoli in da gre za čiste laži. Se je pa povsem zagledal v Anetino fotografijo in zaželel si je, da bi prišla k njim se malo podružit. Pozornost so namenili tudi novici o Casanovi Damijanu, ki se je po vrnitvi na posestvo posvetil Manji. Monike novica ni prav nič ganila, saj sta z Damijanom, kot je povedala, samo prijatelja.