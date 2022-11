Aneta sama skrbela za otroka, velikokrat je bila lačna

"Upam, da zmagaš, ker si to zaslužiš in si najboljša mami na svetu ... Gledamo te vsak dan, smo ponosni nate, navijamo zate in zmagaj to. Radi te imamo in pridi domov." Aneto je sporočilo ganilo in hkrati vlilo motivacijo za dvoboj z Ivanom, ki bo že nocoj.