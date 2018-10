Aneta v solzah: 'Oprosti, če sem ti uničila življenje'

Aneta je pokazala svojo čustveno plat. V solzah je povedala, da ji mama že celo življenje govori, da iz nje ne bo nič in da je najhujši otrok na svetu. "Nisem kriva za njene tegobe, bila sem samo otrok, za katerega se je ona odločila," je dejala. V areni pa je bila sreča na Frankovi strani: domov odhaja Franc.

Tudi najmočnejši imajo ob takšni izolaciji trenutke, ko jih pogrešanje družine preprosto stre. Zdaj se je to zgodilo Aneti, ki zaradi pogrešanja otrok čuti razdvojenost, ima vsega dovolj in si po eni strani želi domov. Da bi ji bilo lažje, je odšla v hišico in posnela sporočilo za domače. Otrokoma je sporočila, da ju ima neizmerno rada in je ponosna nanju. "Vesta, da sta meni vse, mi trije smo dovolj močni. Naj vama bo v poduk moja življenjska zgodba. Sama vesta, da sem bila veliko sama, da mi je oči umrl, ko sem bila zelo majhna, da sva z babico borbali in nama ni bilo fajn v življenju, ampak zato zdaj sva, kar sva," je dejala.







Dodala je, da bi mami rada sporočila, naj bo ponosna nanjo. "Ker mi celo življenje govori, da ne bo iz mene nikoli nič, da bo končno enkrat dojela, da nisem jaz kriva za njene tegobe, ki jih je imela v življenju. Bila sem samo otrok, za katerega se je ona odločila, me rodila, rada bi se ji še enkrat opravičila, če sem ji zaradi tega uničila življenje, ampak to je edina stvar v življenju, ki si je ne moreš izbirat ... upam, da bo končno enkrat sprejela, takšno kot sem, in bila ponosna name, ne da bo govorila, da se me sramuje in da sem najhujši otrok na svetu," je povedala v solzah. Dodala je še, da upa, da ji bo mama končno povedala resnico o tem, kaj se je dogajalo z njihovo družino. "Še enkrat poudarjam, da je ne obtožujem, ampak mislim, da sem dovolj stara, da bi mi lahko razložila in da si zaslužim vedeti," je sklenila.

'Ne moreš tri dvoboje zmagat, to si že skoraj kot Denis Toplak.' FOTO: POP TV

Domov odhaja Franc Franko in Franc sta se podala v areno, kjer je najprej kazalo, da bo Franc res izločil še enega tekmovalca, saj je imel veliko prednost. "Ne moreš tri dvoboje zmagat, to si že skoraj kot Denis Toplak," se je pošalil Miha, saj so povratniki kot ponavadi opazovali dvoboj. Na koncu pa je sreča bila na Frankovi strani.

'Pošteno sva se borila.' FOTO: POP TV

Franko je tako premagal nepremagljivega Franca. "Ne moreš ga podcenjevati, všeč mi je njegova borbenost. Pošteno sva se borila. Nikoli se nisva skregala, težko mi je, da gre, ampak sem vesel, da ostajam," je dejal. Franc pa je napovedal, da se posestvu slabo piše, ker odhaja. Mladi kmetovalci so se Francu še zahvalili za vso pomoč in nasvete. "Vse sem se naučil od njega," je dejal Luka. Franc pa jim je podelil še zadnji nasvet: "Ne se kregat, skupaj držite. Če boste taktizirali, naloga ne bo narejena." Povratniki tako dobijo Franca, posestniki pa razigranega osla.