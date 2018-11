Aneta zaradi krute izjave ni našla opore niti v Niku

Čeprav se zdi, da Aneta nima veliko zaveznikov in ji vedno grozi, da postane prva dvobojevalka, na koncu vsak ščiti sebe in vedno kamenček namenijo drugemu – kot ruska ruleta, je to opisal Alexander . Tako je tudi tokrat kratko potegnil Franko , ki je postal prvi dvobojevalec, a jim je bilo po razvoju dogodkov najbrž žal, saj tega, kar se je zgodilo kasneje, ni nihče pričakoval.

Aneta jih je pred glasovanjem o prvem dvobojevalcu zmedla, saj je sotekmovalce prosila, naj izberejo njo – tako bi lahko sama izbirala svojega nasprotnika in si tako povečala možnosti za obstanek v šovu. Njeno taktiziranje pa je najbolj razburilo Zdenko. Dejala je, da Aneta ves čas spletkari in nagovarja tekmovalce, za koga naj glasujejo, da bo njej v prid. "Šest tednov sem te prenašala, sedmega pa ne. Nimaš kulture! Če staršev ne spoštuješ, tudi drugih ne moreš. Taka baba ni za nikamor," je bila ostra, z opazko o starših pa Aneto dregnila tja, kjer jo zaradi težkega otroštva najbolj boli.

Žaljivka Zdenko pahnila v solze

Če bi Aneta zaradi tega v afektu izrekla kakšno žaljivko, bi najbrž sotekmovalci razumeli, a njena poteza je povzročila eksplozijo, saj si je vzela čas in šele čez nekaj ur, ob poznem obroku prišla do mize in rekla: "Zdenka, dobro veš, kakšno otroštvo sem imela, da mi je oče umrl, ko sem bila majhna, da sem sama odraščala v težkih razmerah. Zdaj se bom spustila na tvoj nivo: Največja božja kazen je, da si na stara leta sama. Karma je prasica. Tvoj mož je že vedel, zakaj je šel na drugo stran!"

Zdenka je planila v neutolažljiv jok, osupli sotekmovalci so jo vneto tolažili in ob dogajanju še sami zajokali. "Ob tem bi še kamen zajokal, kaj šele človek," je dejala Sabina.

Aneta se je branila, da jo je Zdenka zelo prizadela, in da je to v njej vrelo cel dan. "Jaz stojim za svojimi dejanji, ne bom dovolila, da me kdo pohodi, Zdenki sm vrnila milo za drago," je bila neizprosna.

Franko na Aneto: 'Bodi tiho!'

A sotekmovalci niso našli razumevanja. "Če bi bila pametna, se ne bi spustila na tak nivo, pokazala si, kakšna si. Bodi tiho, ker si ne zaslužiš bit tu! Poglej, kaj si naredila!" se je jezil Franko.

"Ni normalna. Cel čas je razmišljala v kuhinji, kako jo bo prizadela," ni mogla verjeti Sabina, Tjaša pa je dodala: "To je res bilo podlo od Anete."

Pri Niku ni našla opore

"Jaz sem tudi človek, krvav pod kožo. Tudi jaz sem prej jokala. Zdaj pa ona joka, a jaz pa ne za starši? Kdo je več vreden, mož ali starši?" je Aneta spraševala Nika, a tudi pri njem ni našla podpore.

"Brez besed sem. Verjamem, da je Aneto prizadelo, in vem, kakšno je njeno otroštvo, ampak na tak način .. to je zelo nesramno in zelo podlo. Šlo res predaleč, še zdaj ne verjamem, da se je to zgodilo. Nisem pričakoval, da se bo spustila na tak nizek nivo," je bil osupel.

Franko je namignil, da bo Aneto zdaj res vrgel iz boja. Pa bo držal obljubo ali bo za dvobojevalca izbral koga, za katerega misli, da je lažji nasprotnik? Boji se namreč, ker bi v tem primeru Aneta izbirala dvoboj in ve, da se je učila pratike.