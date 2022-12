Aneta zgrožena nad Danijelo in čakajoč na izpolnitev 2000 evrov vrednega dogovora

Med samim tekmovanjem se mi je malo porušil moj notranji mir, ja. Preveč različnih energij, ljudi in karakterjev na kupu. Nisem imela svojega miru, ne kotička, kamor bi se lahko umaknila. Meni se ne zdi, da me je igra posrkala, saj sem jo letos jemala kot plačan dopust.

Žar igre je povzročal razpoke med teboj in ostalimi izzivalci, še posebej si dvomila v Toma in Karin. Slednja je bila mnenja, da so te jezili njeni pogovori z Aljažem. Ali je bilo to zaradi strahu, da bi bila izdana?

Niti malo me niso motili pogovori med Karin in Aljažem, saj smo bili le zavezniki, tekmovalci in z nikomer nimam kaj več pristnega. Res pa je, da nisem neumna in sem spremljala celotno igro in samo obnašanje v njej. Vidiš, kako te kdo gleda, kaj ti reče, pove, pristop. In ja, čutila sem, da se me želita znebiti ob prvi priliki. Zakaj potem zaupati, sploh če oni meni ne povedo o težavah, ampak se o tem pogovarjajo z drugimi? Seveda je bil prisoten strah pred izdajo, saj sem jim bila močna konkurenca.

Strašno ste se tudi jezili, ko so drugi tekmovalci igrali svojo igro, torej taktizirali in sklepali zavezništva. Zakaj, ko pa ste to verjetno v največji meri počeli prav sami?

To sploh ni res. Jaz nisem jezna na nikogar, sploh pa ne na taktiko ljudi, saj s tem kažejo, da znajo uporabljati glavo. Samo mi smo tako predstavljeni, saj nas je Danijela konstantno pljuvala. Mi smo imeli odprto igro od prvega dne, brez hinavščine. Oni pa so igrali umazano in škodoželjno igro. Sploh Danijela je mene vedno pljuvala, umazanije in hinavščine na glavi pa toliko, da se je ven ne vidi.