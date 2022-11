Aneti bo počil film, krožnik bo letel po zraku

Med Karin in Aneto bo iz ure v uro bolj napeto.

Karin bo z nedolžnim vprašanjem tako razbesnela sotekmovalko, da bodo po zraku leteli krožnik in vilice. Aneta bo imela občutek, da je Karin oblikovala nov klan z Danijelo in Majo in da ji jo bo trojica zagodla.