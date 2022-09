Aneti se je uresničila velika želja

Aneti je končno uspelo priti na posestvo, kot zadnja iz prvotne zasedbe izzivalcev se je pridružila Danijelini družini. Jan si je z zmago proti Petru priboril mesto v hlevu. Pri ograji pa se je vnel prepir glede menjave dobrin.

Zadišalo je po kruhu Družini sta ta dan dobili obisk članic Društva podeželskih žena Tavžentroža iz Trebnjega. Naučili so se, kako morajo speči kruh, kar je bil del tedenske naloge. Jan je komaj čakal, da bo demonstracije konec in hlebec pečen, saj to jutro njegova družina sploh ni zajtrkovala. Manja je pojasnila, da imajo na dan le en obrok, ki si ga razdelijo na tri dele. Kasneje so sosede prosili za živila, a so ti v zameno zahtevali moko. Ivanova družina se je zato odločila, da ne bo več trgovala in da bodo mleko obdržali zase.

icon-expand Tekmovalci so se učili peke kruha v krušni peči. FOTO: POP TV

Aneti je šlo na bruhanje Izzivalci so bili na trnih, še najbolj Aneta, kajti samo še v tem tednu lahko pridejo na posestvo. Aneta: "Zelo sem živčna, tako živčna, da mi gre kar na bruhanje." Monika je medtem pakirala, upala je, da gre čim prej domov. Petru sta spakirali kar Manja in Maja, tudi on se je v mislih že poslavljal od posestva, pripravljen je bil na novo poglavje v svojem življenju.

Aneti uspe priti na posestvo Monika je izzvala Aneto, saj je to bila želja njene družine. Peter se je odločil za Jana. Prvi sta se v igri Kraljev meč pomerili Monika in Aneta. Na palico sta morali naložiti lesene okroglice in svoj meč čim dlje držati v eni roki. Začeli sta s tremi okroglicami, nato sta stopili na prvo stopnico in dodali novo okroglico. Ko sta dodali še drugo, so Moniki okroglice padle po tleh. Aneti se je tako uresničila velika želja, Monika pa se je morala preseliti v šotor. Natalija je povedala, da ima zanjo še eno presenečenje.

icon-expand Aneti je uspelo, postala je članica Danijeline družine. FOTO: POP TV

Jan gre v hlev, Peter veselo v šotor Peter in Jan sta se pomerila v istem dvoboju. Jan je opazil, da se je roka njegovega nasprotnika začela tresti, in še preden je naložil četrto okroglico, so mu prve tri padle po tleh. Jan se je tako preselil v hlev, prevzel je vlogo prvega dvobojevalca. Peter se je pridružil Alešu, Karin in Moniki v šotoru, veselil pa se je novega urnika. Peter: "Zbudil se bom, kavo bom popil, na fitnes bom šel, spočil se bom, jedel bom, spet šel na fitnes, spet počivat. Tako, kot da bi bil doma. Isto." Slab začetek ... Družina v hlevu je bila presenečena, ko se jim je pridružil Jan, pogovarjali so se namreč o tem, da bi Peter na dvoboj pozval Karin. Bili pa so bolj navdušeni, ker jim je prinesel riž. Jan je napovedal, da bo dal vse od sebe, da bodo uspešni pri tedenski nalogi.

icon-expand Jan se je veselil zmage, pridružil se je Ivanovi družini. FOTO: POP TV

Andrea se drži zase Andrea se je v tem tednu odmaknila od družine. Andrea: "Ker mi imamo popolnoma drugačen način razmišljanja in čisto drugačen pogled na svet. Jaz sem realna in stojim trdno na tleh." Zdelo se ji je, da so člani njene družine nezreli in se preveč razburjajo. Ni našla niti ene skupne točke, ki bi jih povezovala. Poleg tega je bila po svojih ocenah najbolj delavna, kar se tiče vsakodnevnih opravil na posestvu. Skrbela je za živali in gospodinjstvo, ostali pa za to niso pokazali prav nobenega interesa.